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    Помер колишній чемпіон світу з боксу великий Марвін Хаглер

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    Марвін Хаглер 12 разів захистив титул абсолютного чемпіона світу - Помер колишній чемпіон світу з боксу великий Марвін Хаглер
    Марвін Хаглер 12 разів захистив титул абсолютного чемпіона світу
    фото з відкритих джерел

    Легенда світового спорту пішов з життя у віці 66 років

    На 67-му році життя в США помер легенда боксу Марвін Хаглер. Вів ставав абсолютним чемпіоном світу в середній вазі. Про це у Facebook повідомила його дружина.

    «Мені дуже шкода повідомляти вам цю сумну новину. На жаль, сьогодні мій коханий чоловік Марвін несподівано помер в своєму будинку в Нью-Гемпширі (США). Наша сім'я просить вас поважати наше приватне життя в цей важкий час», - написала дружина.

    Як повідомляє TMZ, Хаглер був доставлений в лікарню в Нью-Гемпширі в суботу, 13 березня, після того, як у нього вдома виникли проблеми з диханням і болю в грудях. Приблизно через 4 години сім'я була повідомлена про його смерть, причина якої поки що не встановлена.

    Хаглер був одним з найкращих бійців в середній вазі за всю історію боксу. Він ставав чемпіоном світу WBC (1980-1987), WBA (1980-1987), IBF в середній вазі (1983-1987). «Боєць року» за версією журналу The Ring 1983 і 1985 рр. Член Міжнародного залу слави боксу (IBHOF) з 1993 р, член Світового залу слави боксу (WBHOF) з 1992 р

    Хаглер захистив титул абсолютного чемпіона світу 12 разів протягом семи років. Він хотів піти переможцем, проте його вмовили провести поєдинок з іншою суперзіркою Шугаром Реєм Леонардом. Він був фаворитом бою, але лише один з трьох суддів віддав йому перемогу. Втім, Марвін заробив рекордний на середину вісімдесятих минулого століття часи гонорар – 20 мільйонів доларів.

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    Теги: бокс IBF WBC WBA
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