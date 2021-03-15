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    Титульний бій легковиків став найкращим у році

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    Естрада і Гонсалес обмінялися перемогами - Титульний бій легковиків став найкращим у році
    Естрада і Гонсалес обмінялися перемогами
    фото з відкритих джерел

    Боксери Естрада й Гонсалес не шкодували один одного

    Об'єднавчий поєдинок двох чемпіонів світу у другій найлегшій вазі між мексиканцем Хуаном Франсиско Естрадоюа (42-3, 28 KO) та нікарагуанцем Романом Гонсалесом (50-3, 41 KO) став окрасою боксерського вечора в Далсі. Суперники не шкодували один одного і провели, на думку аналітиків, найкращий бій у цьому році.

    Після поєдинку промоутер Едді Хірн в інтерв'ю Fino Boxing натякнув на те, що мексиканець відмовиться від бою з обов'язковим претендентом по лінії WBC Срісакетом Сор Рунгвісаі (50 5-1, 43 КО) з Таїланду заради третього бою з нікарагуанцем. У суперників поки що нічия – 1:1. Але відмова від обов’язкового захисту потягне за собою позбавлення пояса WBC.

    «Про такі бої мріють уболівальники, – розповів Хірн. – І я не зустрічав нікого, хто б відмовився від третього бою між Естрадою і Гонсалесом. Рунгвісаі - обов'язковий претендент. І якщо Естрада захоче зберегти титул, то зобов'язаний дати йому бій. Але вся справа в тому, що третій бій з Гонсалесом варто більше всіх титулів. Все завжди залежить від пропозиції, від грошей».

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      Теги: WBC WBA WBO
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