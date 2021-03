Титульний бій легковиків став найкращим у році

Об'єднавчий поєдинок двох чемпіонів світу у другій найлегшій вазі між мексиканцем Хуаном Франсиско Естрадоюа (42-3, 28 KO) та нікарагуанцем Романом Гонсалесом (50-3, 41 KO) став окрасою боксерського вечора в Далсі. Суперники не шкодували один одного і провели, на думку аналітиків, найкращий бій у цьому році.

Після поєдинку промоутер Едді Хірн в інтерв'ю Fino Boxing натякнув на те, що мексиканець відмовиться від бою з обов'язковим претендентом по лінії WBC Срісакетом Сор Рунгвісаі (50 5-1, 43 КО) з Таїланду заради третього бою з нікарагуанцем. У суперників поки що нічия – 1:1. Але відмова від обов’язкового захисту потягне за собою позбавлення пояса WBC.

