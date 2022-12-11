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Букмекери назвали головного фаворита Чемпіонату світу в Катарі

Юрій Лящук
glavcom.ua
Букмекери назвали головного фаворита Чемпіонату світу в Катарі
На мундіалі залишились чотири збірні
фото: AFP

Поставити на те що, що французи виграють мундіаль, можна з коефіцієнтом 2.20

Букмекери впевнені, що Чемпіонат світу-2022 виграє Франція. У такому разі підопічні Дідьє Дешама захистять титул чемпіонів уперше за дуже довгий термін в історії футболу. У 1/4 фіналу французи обіграли Англію з рахунком 2:1. Поставити на те що, що «триколірні» виграють мундіаль, можна з коефіцієнтом 2.20.

Дещо нижче експерти оцінили ймовірність Аргентини тріумфувати на Чемпіонаті світу. Мессі вірить у свою першу перемогу у турнірі, і вона йому дуже потрібна. Матч 1/4 фіналу для аргентинців вийшов важким, адже лише у серії пенальті вдалося обіграти Нідерланди (2:2, 4:3 пен.). Зробити ставку на перемогу аргентинців на мундіалі можна за 2.80.

Один із сюрпризів створила Хорватія, яка створила першу сенсацію в 1/4 фіналу. «Шашкові» виграли у матчі з Бразилією, яка вважалася основним претендентом на титул. Хорвати обіграли суперника по пенальті (1:1, 4:2 пен.). Поставити на їхню перемогу на Чемпіонаті світу можна за 8.50.

Букмекери, як і раніше, не вірять в успіх Марокко. Команда вибила з плей-оф турніру статусну Португалію, обігравши її з рахунком 1:0. Зробити ставку на перемогу марокканців на мундіалі можна з коефіцієнтом 11.0.

Нагадаємо, нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду не зміг стримати сліз після поразки національної команди від Марокко (0:1) у чвертьфіналі Чемпіонату світу.

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Теги: Катар НОВИНИ ФУТБОЛУ Франція ЧС-2022

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