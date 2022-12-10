Протистояння Англії та Франції у Катарі: визначився останній півфіналіст мундіалю
Збірна Франції мінімально обіграла англійців у чвертьфінальному поєдинку
Важкою перемогою національної команди Франції над збірною Англії завершився чвертьфінальний матч Чемпіонату світу-2022 у Катарі. Про це повідомляє «Главком».
Гра пройшла на стадіоні «Аль Байт» в Ель-Хорі. Французи здобули мінімальну перемогу завдяки голам Чуамені та Жиру.
Англія – Франція 1:2
Голи: Кейн, 54 (пенальті) – Чуамені, 17, Жиру, 78
Нереалізований пенальті: Кейн, 84 (Англія)
Відзначимо, що букмекери вважали фаворитом саме збірну Франції.
Французька команда зустрінеться зі збірною Марокко в 1/2 фіналу Чемпіонату світу-2022. У другому півфінальному поєдинку між собою зійдуться Аргентина та Хорватія.
Нагадаємо, Чемпіонат світу–2022 в Катарі розпочався 20 листопада і триватиме до 18 грудня.
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