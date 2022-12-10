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Протистояння Англії та Франції у Катарі: визначився останній півфіналіст мундіалю

Юрій Лящук
glavcom.ua
Протистояння Англії та Франції у Катарі: визначився останній півфіналіст мундіалю
В поєдинку було забито три голи
фото: AFP

Збірна Франції мінімально обіграла англійців у чвертьфінальному поєдинку

Важкою перемогою національної команди Франції над збірною Англії завершився чвертьфінальний матч Чемпіонату світу-2022 у Катарі. Про це повідомляє «Главком».

Гра пройшла на стадіоні «Аль Байт» в Ель-Хорі. Французи здобули мінімальну перемогу завдяки голам Чуамені та Жиру.

Англія – Франція 1:2
Голи: Кейн, 54 (пенальті) – Чуамені, 17, Жиру, 78
Нереалізований пенальті: Кейн, 84 (Англія)

Відзначимо, що букмекери вважали фаворитом саме збірну Франції.

Французька команда зустрінеться зі збірною Марокко в 1/2 фіналу Чемпіонату світу-2022. У другому півфінальному поєдинку між собою зійдуться Аргентина та Хорватія.

Нагадаємо, Чемпіонат світу–2022 в Катарі розпочався 20 листопада і триватиме до 18 грудня.

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Теги: мундіаль-2022 ЧС-2022 НОВИНИ ФУТБОЛУ Англія Франція

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