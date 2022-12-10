Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Марокко – перша в історії африканська збірна, яка зіграє у півфіналі мундіалю

Юрій Лящук
glavcom.ua
Марокко – перша в історії африканська збірна, яка зіграє у півфіналі мундіалю
Мароканцям вдалось пробитись у півфінал турніру
фото: AFP

Збірна Марокко зіграє у півфіналі чемпіонату світу з переможцем пари Англія – Франція

Збірна Марокко обіграла команду Португалії у чвертьфіналі Чемпіонату світу-2022 з рахунком 1:0. Марокканці стали першою африканською збірною, яка зіграє в 1/2 фіналу мундіалю. Про це повідомляє «Главком».

Сьогодні, 10 грудня, на стадіоні «Ель-Тумама» проходив матч чвертьфіналу чемпіонату світу. Грали збірні Марокко та Португалії. Фінальний свисток Факундо Тельо зафіксував сенсаційну перемогу марокканців із рахунком 1:0.

На 42-й хвилині рахунок відкрив Ен-Несірі: Юссеф головою замкнув передачу з флангу, яку виконав Яхья Аттійят-аллах. На 52-й хвилині на полі з'явився нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду, проте забити у матчі більше ніхто не зміг. Однак на 90+3-й хвилині марокканці залишилися у меншості після вилучення Валіда Хеддіри.

Збірна Марокко зіграє у півфіналі чемпіонату світу з переможцем пари Англія – Франція. В іншому півфіналі зустрінуться збірні Хорватії та Аргентини. Фінальний матч чемпіонату світу в Катарі пройде 18 грудня на стадіоні «Лусаїл Айконік».

Раніше тричі команди Африки досягали стадії чвертьфіналу, і всі три рази ніхто не зумів здолати свого суперника. 1990 року Камерун поступився Англії у додатковий час (2:3), 2002 року Сенегал програв Туреччині в овертаймах, а 2010 року Гана в серії пенальті не зуміла взяти гору над Уругваєм – 2:4.

Нагадаємо, Чемпіонат світу–2022 в Катарі розпочався 20 листопада і триватиме до 18 грудня.

Читайте також: Унікальна подія Чемпіонату світу: на мундіалі зіграли усі 26 гравців збірної Бразилії
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2022 Марокко

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пресаташе кинув кота з висоти на підлогу
На Чемпіонаті світу в Катарі розгорівся скандал через кота та збірну Бразилії (відео)
8 грудня, 10:10
Шовковський привітав збірну Марокко
Марокканець повторив рекорд Шовковського в Катарі: легендарний українець відреагував
7 грудня, 16:54
Роналду втрачає місце у старті своєї збірної
Зірковий Роналду вляпався у черговий скандал на Чемпіонаті світу в Катарі
Вчора, 14:41

Новини

Марокко – перша в історії африканська збірна, яка зіграє у півфіналі мундіалю
Марокко – перша в історії африканська збірна, яка зіграє у півфіналі мундіалю
Розгром від Бразилії на мундіалі: КНДР вперше показала матч Південної Кореї
Розгром від Бразилії на мундіалі: КНДР вперше показала матч Південної Кореї
Зірковий Роналду вляпався у черговий скандал на Чемпіонаті світу в Катарі
Зірковий Роналду вляпався у черговий скандал на Чемпіонаті світу в Катарі
Андрій Шевченко може стати новим президентом Української асоціації футболу? Назріває скандал
Андрій Шевченко може стати новим президентом Української асоціації футболу? Назріває скандал
Скільки українських спортсменів вбила Росія – заява Кулеби
Скільки українських спортсменів вбила Росія – заява Кулеби
Реакція дружини та дітей на гол Мессі: футболіста розчулило щемливе відео
Реакція дружини та дітей на гол Мессі: футболіста розчулило щемливе відео

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
127K
У Лаврі пролилась кров Христова
12K
У Криму згоріла казарма з окупантами (відео)
7468
Росіяни не проти війни. Вони проти тимчасових незручностей
7196
Нова допомога для України та формула миру. П'ять важливих новин 9 грудня 
6355
Окупанти зазнають втрат від «дружнього вогню» – Генштаб
5764
Місто у вогні. Окупований Донецьк потрапив під обстріл (фото, відео)

Новини

Окупанти зазнають втрат від «дружнього вогню» – Генштаб
Сьогодні, 07:13
Кандидат на вступ до ЄС. Експерти вказали на нюанси виконання Україною рекомендацій Єврокомісії
Вчора, 22:15
На Броварський завод пластмас увірвалися невідомі (фото)
Вчора, 17:56
Чи законний український воєнний трибунал над росіянами? Розвіяно ще один фейк РФ
Вчора, 15:37
Росію запідозрили в оббріхуванні українських біженців в Європі
Вчора, 15:22
Окупанти намагаються йти в наступ у трьох областях
8 грудня, 07:01

Прес-релізи

Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
5 грудня, 15:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту