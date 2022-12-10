Марокко – перша в історії африканська збірна, яка зіграє у півфіналі мундіалю

Збірна Марокко зіграє у півфіналі чемпіонату світу з переможцем пари Англія – Франція

Збірна Марокко обіграла команду Португалії у чвертьфіналі Чемпіонату світу-2022 з рахунком 1:0. Марокканці стали першою африканською збірною, яка зіграє в 1/2 фіналу мундіалю. Про це повідомляє «Главком».

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Сьогодні, 10 грудня, на стадіоні «Ель-Тумама» проходив матч чвертьфіналу чемпіонату світу. Грали збірні Марокко та Португалії. Фінальний свисток Факундо Тельо зафіксував сенсаційну перемогу марокканців із рахунком 1:0.

На 42-й хвилині рахунок відкрив Ен-Несірі: Юссеф головою замкнув передачу з флангу, яку виконав Яхья Аттійят-аллах. На 52-й хвилині на полі з'явився нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду, проте забити у матчі більше ніхто не зміг. Однак на 90+3-й хвилині марокканці залишилися у меншості після вилучення Валіда Хеддіри.

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Збірна Марокко зіграє у півфіналі чемпіонату світу з переможцем пари Англія – Франція. В іншому півфіналі зустрінуться збірні Хорватії та Аргентини. Фінальний матч чемпіонату світу в Катарі пройде 18 грудня на стадіоні «Лусаїл Айконік».

Раніше тричі команди Африки досягали стадії чвертьфіналу, і всі три рази ніхто не зумів здолати свого суперника. 1990 року Камерун поступився Англії у додатковий час (2:3), 2002 року Сенегал програв Туреччині в овертаймах, а 2010 року Гана в серії пенальті не зуміла взяти гору над Уругваєм – 2:4.

Нагадаємо, Чемпіонат світу–2022 в Катарі розпочався 20 листопада і триватиме до 18 грудня.