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    CAS відхилив апеляцію «Динамо» у справі Маріуполя

    «Динамо» відмовлено в позові в повному обсязі
    Спортивний арбітражний суд в Лозанні ухвалив рішення по апеляції київського «Динамо» до Федерації футболу України у «справі Маріуполя». Про це повідомив ведучий шоу «Татотаке» Сергій Болотніков на своїй сторінці в Facebook. Цю інформацію підтверджує журналіст телеканалів «Футбол» Ігор Бурбас.
    • Сьогодні, 19:26
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    «Динамо» відмовлено в позові в повному обсязі

    Спортивний арбітражний суд в Лозанні ухвалив рішення по апеляції київського «Динамо» до Федерації футболу України у «справі Маріуполя».

    Про це повідомив ведучий шоу «Татотаке» Сергій Болотніков на своїй сторінці в Facebook.

    Цю інформацію підтверджує журналіст телеканалів «Футбол» Ігор Бурбас.

    Він стверджує, що «Динамо» відмовлено в позові в повному обсязі.

    Нагадаємо, «Динамо» звернулося в CAS з проханням скасувати рішення КДК ФФУ про зняття з київського клубу трьох очок за неявку на матч у Маріуполі.

    Нагадаємо, «Динамо» отримало технічну поразку за неявку на матч чемпіонату Прем'єр-ліги з «Маріуполем».

    Як відомо, ще у вівторок, 14 листопада, відбулося засідання Апеляційного комітету ФФУ, який прийняв рішення щодо долі матчу ФК «Маріуполь» - «Динамо».

    У підсумку спершу Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України, а потім і Апеляційний комітет цієї ж організації прийняли рішення про покарання «Динамо» технічною поразкою (0:3).

    Згодом «Динамо» подало до Лозаннського суду апеляцію по матчу з «Маріуполем».

    НОВИНИ ФУТБОЛУ суд ФФУ ФК «Динамо» ФК «Маріуполь»
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