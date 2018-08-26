Центрова збірної України стала найкращою на чемпіонаті Європи за кількістю підбирань



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Анастасія Ковтун. Фото: ФБУ

У середньому за гру Ковтун здобувала вражаючі 14.1 підбирання

Українка Анастасія Ковтун стала абсолютно кращим ребаундером (найкраща за кількістю підбирань) чемпіонату Європи серед 16-річних, який 25-го серпня завершився у Чорногорії.

Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

Центрова збірної України приголомшила своїх суперниць на цьому чемпіонаті Європи у дивізіоні В.

У середньому за гру Ковтун здобувала вражаючі 14.1 підбирання. Її найближча переслідувачка швейцарка Емма Чардон мала 11.3 підбирання у середньому за матч.

Зазначимо, що у жодній грі Анастасія не здобула менше 10-ти підбирань. Кращим у цьому показнику для Ковтун була стартова гра проти Норвегії – 18 підбирань.

Загалом на цьому чемпіонаті Європи середня статистика однієї з лідерок нашої збірної була близькою до дабл-даблу – 9 очок та 14.1 підбирання.