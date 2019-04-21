Центрова збірної України Яцковець виборола титул чемпіона Словаччини



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Ольга Яцковець mbkruzomberok.sk

Наша баскетболістка була однією з найкращих у вирішальному матчі фіналу

Центрова збірної України Ольга Яцковець допомогла Ружомбероку вибороти титул чемпіона Словаччини.

третьому матчі фінальної серії її команда перемогла П’єштанські Чайки – 62:54 (19:9, 13:14, 13:16, 17:15).

За 34:48 українка набрала 13 очок, 6 підбирань, 1 передачу, 2 перехоплення, 1 блок-шот.

Для Ружомберока це вже 11-й чемпіонський титул в Словаччині. Востаннє таку перемогу команда здобувала 16 років тому.

Нагадаємо, збірна України зіграє на чемпіонаті Європи, який проходитиме з 27 червня по 7 липня в Латвії та Сербії. На груповому етапі наші дівчата зіграють проти Іспанії, Латвії та Великої Британії.