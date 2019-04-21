Центрова збірної України Яцковець виборола титул чемпіона Словаччини
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Розсилка
Ольга Яцковець
mbkruzomberok.sk
Наша баскетболістка була однією з найкращих у вирішальному матчі фіналу
Центрова збірної України Ольга Яцковець допомогла Ружомбероку вибороти титул чемпіона Словаччини.
третьому матчі фінальної серії її команда перемогла П’єштанські Чайки – 62:54 (19:9, 13:14, 13:16, 17:15).
За 34:48 українка набрала 13 очок, 6 підбирань, 1 передачу, 2 перехоплення, 1 блок-шот.
Для Ружомберока це вже 11-й чемпіонський титул в Словаччині. Востаннє таку перемогу команда здобувала 16 років тому.
Нагадаємо, збірна України зіграє на чемпіонаті Європи, який проходитиме з 27 червня по 7 липня в Латвії та Сербії. На груповому етапі наші дівчата зіграють проти Іспанії, Латвії та Великої Британії.