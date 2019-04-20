«Хімік» розтрощив з «Київ-Баскет» у першому матчі фіналу баскетбольної Суперліги



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«Хімік» не помітив суперника в першому матчі фіналу Федерація баскетболу України

Лише рішення тренера поберегти лідерів у четвертій чверті вберегло столичний колектив від розгрому з різницею в 30 очок

У Південному відбувся перший матч фінальної серії плей-оф чемпіонату України з баскетболу. Місцевий «Хімік» з непристойним як для матчів такої стадії рахунком розтрощив «Київ-Баскет».

«Хімік» (Південне) - «Київ-Баскет» - 88:70 (22:17 25:12, 24:13, 17:28)

«Хімік»: Едвін (14 + 7 передач - 4 втрати), Рябчук (8 + 3 перехоплення), Войналович (8 + 3 блок-шоти), Джонс (14 + 11 підбирань + 6 передач), Павлов (19 + 9 підбирань) - старт; Марченко (9), Ковальов (6), Сидоров (6 + 4 передачі), Антипов (4), Козак. Тренер - Віталій Степановський

«Київ-Баскет»: Горобченко (0 + 6 підбирань), Крік (6), Крутоус (5 - 4 втрати), Нванкво (13), Челован (7) - старт; Максим Луценко (10), Сандул (10 + 8 підбирань), Латковіч (9), Петров (6 + 5 підборів + 5 передач + 2 блок-шоти), Носков (4). Тренер - Євген Мурзін

20 квітня. Південне. СК «Олімп»

Реалізувавши лише один триочковий кидок за стартові 30 хвилин першого поєдинку фіналу (ще чотири Мілош Латковіч, Максим Луценко і Анатолій Челован забили в заключному відрізку, рятуючи столичний колектив, поступався з різницею в 33 очки по ходу третьої десятихвилинки, від приголомшливого фіаско), підопічні Євгена Мурзіна не зуміли зробити поєдинок в Південному конкурентним.

«Хімік» виглядав свіжішим, мотивованішим і підготовленішим до вирішального протистояння сезону, дарма, що свій півфінал з «Дніпром» завершив пізніше, ніж «Київ-Баскет» розібрався з «Запоріжжям», і зіграв на одну зустріч більше. «Їжакам» практично повністю вдалося нівелювати загрозу з боку провідних бомбардирів суперника, Моріса Кріка і Павла Крутоуса - на двох американець і українець набрали всього 11 очок, жодного разу не влучивши з периметра, - щоб не провалитися в протистоянні за трисекундну зону (підбір команда Віталія Степановського програла, але не так сильно, щоб це зробило хоч приблизний вплив на хід зустрічі), і навіть поберегти сили лідерів. Заключні хвилини зустрічі господарі провели з Вадимом Козаком і Артемом Ковальовим на майданчику, завдяки чому кияни, власне, і скоротили своє відставання до куди менш непристойних «-18».

Ключовим же в матчі виявився п'ятихвилинний відрізок в середині другої чверті, за який гравці «Київ-Баскета» жодного разу не забили з гри. Господарям вели уперед Діон Едвін і Сергій Павлов. Їх вчасно підтримав «пострілом» у важливий момент Андрій Войналович. Ривок 15:2 вибив ґрунт з-під ніг у «Київ-Баскета». Збільшивши власну перевагу з «+1» до «+14», хлопці Степановського більше не озиралися назад - і відкрили рахунок у фіналі, який продовжиться в понеділок, 22 квітня.

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Джерело: Планета Баскетбол