Чарівна Саша. Гарячі фото футбольної телеведучої Олександри Лободи



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Чарівна Саша Лобода Світлина - Instagram Олександри Лободи

Найближчим часом красуня ризикує залишитися безробітною

Олександра Лобода – один із секс-символів українського футболу, поряд з Ігорем Цигаником ведуча програми «ПроФутбол», однієї з двох українських щотижневих, присвячених найпопулярнішій грі.

Олександра народилася 16 лютого 1988 року в Білій Церкві. Про своє потрапляння на телебачення розповідала наступне: «Значну роль тут зіграла доля, оскільки на телеканал «1+1» я кастинг приходила не один раз. Це саме той раз, який став фінальним і успішним. На кастинг мене запросив мій нинішній керівник Степан Щербачов. Я приїхала до студії, в мене тоді ще температура була 38 градусів. Дуже багато дівчат було, нереально велика кількість. Було дійсно страшно, бо ти не знаєш, про що тебе будуть запитувати. Я знаю, що футбольна програма, футбол я ніби дивлюся, але сказати, що знаюся на ньому не можу, тому було дуже страшно. Але я зайшла в студію, побачила Ігоря Циганика. Ми тоді ще не були з ним знайомі, але саме завдяки йому ми почувалися комфортно. Перше, про що мене запитали: «Чи потрібен Алієв «Динамо»?». Хто такий Алієв, я знаю... Я вже не пам'ятаю, що я відповіла, але можна зробити такий висновок, що Алієв на той момент потрапив у «Динамо» з «Локомотиву», а я прийшла у програму «Профутбол».

Реалії українського медіа-ринку складаються таким чином, що програма «ПроФутбол» може припинити своє існування. Днями в ЗМІ з’явилася інформація, що випуск від 16 серпня може бути останнім. Медіахолдинг «1+1 media» у своїй заяві не підтвердив, але й не спростував цієї інформації.