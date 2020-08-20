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    Чарівна Саша. Гарячі фото футбольної телеведучої Олександри Лободи

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    Чарівна Саша Лобода - Чарівна Саша. Гарячі фото футбольної телеведучої Олександри Лободи
    Чарівна Саша Лобода
    Світлина - Instagram Олександри Лободи

    Найближчим часом красуня ризикує залишитися безробітною

    Олександра Лобода – один із секс-символів українського футболу, поряд з Ігорем Цигаником ведуча програми «ПроФутбол», однієї з двох українських щотижневих, присвячених найпопулярнішій грі.

    Олександра народилася 16 лютого 1988 року в Білій Церкві. Про своє потрапляння на телебачення розповідала наступне: «Значну роль тут зіграла доля, оскільки на телеканал «1+1» я кастинг приходила не один раз. Це саме той раз, який став фінальним і успішним. На кастинг мене запросив мій нинішній керівник Степан Щербачов. Я приїхала до студії, в мене тоді ще температура була 38 градусів. Дуже багато дівчат було, нереально велика кількість. Було дійсно страшно, бо ти не знаєш, про що тебе будуть запитувати. Я знаю, що футбольна програма, футбол я ніби дивлюся, але сказати, що знаюся на ньому не можу, тому було дуже страшно. Але я зайшла в студію, побачила Ігоря Циганика. Ми тоді ще не були з ним знайомі, але саме завдяки йому ми почувалися комфортно. Перше, про що мене запитали: «Чи потрібен Алієв «Динамо»?». Хто такий Алієв, я знаю... Я вже не пам'ятаю, що я відповіла, але можна зробити такий висновок, що Алієв на той момент потрапив у «Динамо» з «Локомотиву», а я прийшла у програму «Профутбол».

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    Чарівна Саша. Гарячі фото футбольної телеведучої Олександри Лободи
    Чарівна Саша. Гарячі фото футбольної телеведучої Олександри Лободи
    Чарівна Саша. Гарячі фото футбольної телеведучої Олександри Лободи
    Чарівна Саша. Гарячі фото футбольної телеведучої Олександри Лободи
    Чарівна Саша. Гарячі фото футбольної телеведучої Олександри Лободи
    Чарівна Саша. Гарячі фото футбольної телеведучої Олександри Лободи
    Чарівна Саша. Гарячі фото футбольної телеведучої Олександри Лободи
    Чарівна Саша. Гарячі фото футбольної телеведучої Олександри Лободи
    Чарівна Саша. Гарячі фото футбольної телеведучої Олександри Лободи
    Чарівна Саша. Гарячі фото футбольної телеведучої Олександри Лободи
    Чарівна Саша. Гарячі фото футбольної телеведучої Олександри Лободи
    Чарівна Саша. Гарячі фото футбольної телеведучої Олександри Лободи
    Чарівна Саша. Гарячі фото футбольної телеведучої Олександри Лободи
    Чарівна Саша. Гарячі фото футбольної телеведучої Олександри Лободи
    Чарівна Саша. Гарячі фото футбольної телеведучої Олександри Лободи
    Чарівна Саша. Гарячі фото футбольної телеведучої Олександри Лободи
    Чарівна Саша. Гарячі фото футбольної телеведучої Олександри Лободи
    Чарівна Саша. Гарячі фото футбольної телеведучої Олександри Лободи
    Чарівна Саша. Гарячі фото футбольної телеведучої Олександри Лободи
    Чарівна Саша. Гарячі фото футбольної телеведучої Олександри Лободи
    Чарівна Саша. Гарячі фото футбольної телеведучої Олександри Лободи
    Чарівна Саша. Гарячі фото футбольної телеведучої Олександри Лободи
    Чарівна Саша. Гарячі фото футбольної телеведучої Олександри Лободи
    Чарівна Саша. Гарячі фото футбольної телеведучої Олександри Лободи
    Чарівна Саша. Гарячі фото футбольної телеведучої Олександри Лободи
    Чарівна Саша. Гарячі фото футбольної телеведучої Олександри Лободи
    Чарівна Саша. Гарячі фото футбольної телеведучої Олександри Лободи
    Чарівна Саша. Гарячі фото футбольної телеведучої Олександри Лободи
    Чарівна Саша. Гарячі фото футбольної телеведучої Олександри Лободи
    Чарівна Саша. Гарячі фото футбольної телеведучої Олександри Лободи
    Світлина - Instagram Олександри Лободи

    Реалії українського медіа-ринку складаються таким чином, що програма «ПроФутбол» може припинити своє існування. Днями в ЗМІ з’явилася інформація, що випуск від 16 серпня може бути останнім. Медіахолдинг «1+1 media» у своїй заяві не підтвердив, але й не спростував цієї інформації.

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    Ігор Циганик Телеканал «2+2» Олександра Лобода
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