«Міс Євро-2016», телеведуча і кохання Зінченка. Спокусливі фото найжаданішої дівчини українського футболу



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Влада Седан людить позувати напівоголеною Instagram Влади Щеглової

Від учора вона перестала були телеведучою і стала просто коханою футболіста

Яскраві виступи збірної України у другому ігровому вікні відбору Євро-2020 отримали несподівану амурну лінію. Її створив, поцілувавши під час післяматчевого інтерв'ю минулої п'ятниці телеведучу Владу Щеглову (Седан), півоборонець збірної України і англійського «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко.

Впродовж трьох наступних днів країна обговорювала і припускала. А після матчу Україна - Люксембург Зінченко сам прийшов у студію і повідомив: «У мене дійсно стосунки з Владою. Щодо поцілунку в ефірі, я не бачив її два тижні і не втримався».

23-річна «Міс Вінниці-2013» Влада Щеглова, яку знають під телевізійним псевдо Седан, стала відомою після того, як її принадні фото в квітчатому віночку на голові і з українським стягом на плечах облетіли світову пресу під час Євро-2016.

Невдовзі дівчина стала зустрічатися з вихованцем «Шахтаря», а нині нападником «Маріуполя» Андрієм Борячуком. Втім надовго ці взаємини не розтягнулися. Влада вирішила спробувати себе на телебаченні і швидко стала своєю на телеканалах «Футбол».

Власне, працюючи на матчах за участю збірної України, дівчина й зійшлася ближче з Олександром Зінченком. Настільки, що вчора попрощалася з телебаченням і стала просто коханою футболіста.