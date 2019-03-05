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    Журналіст Циганик хизувався дружбою з бізнесменом Козловським, героєм сюжету проти клубу «Нива» у «Профутболі»

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    Ігор Циганик в майці &laquo;Руху&raquo;. Яке вочевидь &laquo;можна купити у кожному воєнторгу&raquo; - Журналіст Циганик хизувався дружбою з бізнесменом Козловським, героєм сюжету проти клубу «Нива» у «Профутболі»
    Ігор Циганик в майці «Руху». Яке вочевидь «можна купити у кожному воєнторгу»
    Фейсбук Циганика

    Тернополяни жаліються на упередженість авторів програми

    Однією з найобговорюваніших тем українського футболу в останніх кілька днів є звинувачення власника клубу першої ліги «Рух» з Винників Григорія Козловського на адресу друголігової тернопільської «Ниви».

    У щотижневій недільній програмі «Профутбол» на телеканалі «2+2» пан Козловський нятякнув, що тернополяни імітували боротьбу в інтересах букмекерів під час контрольного матчу з винниківцями. Мовляв, на перемогу його команди хтось поставив великі суми грошей.

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    За підсумками сюжету головний тренер «Ниви» Василь Малик і власник клубу Степан Рубай окрім закидів на адресу пана Козловського, звинуватили в необ'єктивності й авторів сюжету. Вочевидь підстави були, адже ведучий програми «Профутбол» Ігор Циганик полюбляє публічно хизуватися своєю дружбою з Григорієм Козловським.

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    Журналіст Циганик, співак Дзідзьо і бізнесмен Козловський відкривають готель. Фото зі сторінки Циганика в Фейсбуку

    Ось фрагмент інтерв'ю Циганика виданню «Футбол 24» у серпні минулого року.

    – Навесні ти взяв участь у відкритті оновленого львівського «Гранд готелю». Із Періс Гілтон перекинувся слівцем?

    – Ми з Григорієм Петровичем Козловським товаришуємо вже тривалий час, я вболіваю за «Рух». У нас не було можливості зустрітися. «Слухай, у мене буде відкриття готелю. Хочу тебе запросити». – «Ну все, приїду». Коли я зайшов, побачив Рому Михайліва, Ігоря Дедишина, Григорія Козловського, Сашу Шевченка, Артема Федецького, Мішу Кополовця – я до Періс Гітон просто не дійшов (усміхається).

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