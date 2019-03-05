Журналіст Циганик хизувався дружбою з бізнесменом Козловським, героєм сюжету проти клубу «Нива» у «Профутболі»
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Розсилка
Тернополяни жаліються на упередженість авторів програми
Однією з найобговорюваніших тем українського футболу в останніх кілька днів є звинувачення власника клубу першої ліги «Рух» з Винників Григорія Козловського на адресу друголігової тернопільської «Ниви».
У щотижневій недільній програмі «Профутбол» на телеканалі «2+2» пан Козловський нятякнув, що тернополяни імітували боротьбу в інтересах букмекерів під час контрольного матчу з винниківцями. Мовляв, на перемогу його команди хтось поставив великі суми грошей.
За підсумками сюжету головний тренер «Ниви» Василь Малик і власник клубу Степан Рубай окрім закидів на адресу пана Козловського, звинуватили в необ'єктивності й авторів сюжету. Вочевидь підстави були, адже ведучий програми «Профутбол» Ігор Циганик полюбляє публічно хизуватися своєю дружбою з Григорієм Козловським.
Ось фрагмент інтерв'ю Циганика виданню «Футбол 24» у серпні минулого року.
– Навесні ти взяв участь у відкритті оновленого львівського «Гранд готелю». Із Періс Гілтон перекинувся слівцем?
– Ми з Григорієм Петровичем Козловським товаришуємо вже тривалий час, я вболіваю за «Рух». У нас не було можливості зустрітися. «Слухай, у мене буде відкриття готелю. Хочу тебе запросити». – «Ну все, приїду». Коли я зайшов, побачив Рому Михайліва, Ігоря Дедишина, Григорія Козловського, Сашу Шевченка, Артема Федецького, Мішу Кополовця – я до Періс Гітон просто не дійшов (усміхається).