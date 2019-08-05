Керівник телеканалу Ахметова звинуватив «плюси» Коломойського в незаконній діяльності



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Олександр Денисов не збирається співпрацювати зі злодіями ТК «Футбол»

Олександр Денисов дав зрозуміти, що про співпрацю між каналами наразі не може бути мови

Директор телеканалів «Футбол 1/Футбол 2» Олександр Денисов розповів в ефірі програми «Великий футбол» про те, чи є конфлікт з каналом «2+2».

«Жодного конфлікту між нами немає. Просто на наступні три сезони телеканали «Футбол» придбали права на показ матчів у Прем'єр-ліги. За це проголосувала більшість клубів, і ми стали офіційними телетрансляторами Прем'єр-ліги.

Ситуація у наших колега інша. Вони придбали права в обхід тендеру, безпосередньо у частині клубів. І згідно регламентних норм Прем'єр-ліги, показ цих матчів на каналах наших колег здійснюється незаконно. Відповідно, ми не можемо здійснювати обмін нашого ліцензійного відео на неліцензійне.

Жодного конфлікту з «2+2» у нас немає. Це, скоріше, конфлікт між «2+2» і Прем'єр-лігою, або між Прем'єр-лігою та іншими клубами через несанкціонований показ. Ми можемо з колегами обмінюватися всім, чим завгодно, наприклад, футболками після товариських матчів, але не контентом чемпіонату України», - сказав Денисов.