«Ще до війни єдиний був за Канаду, інші - за Росію». Прогноз Андрія Срюбка на матчі 1/4 чемпіонату світу з хокею стаття

Андрій Срюбко виступав на семи чемпіонатах світу в елітному дивізіоні Komentator.net

Головний тренер збірної України поділився очікуваннями напередодні стартової стадії плей-оф світового чемпіонату

Сьогодні, 23 травня, у Словаччині визначаться півфіналісти 83-го чемпіонату світу з хокею. Напередодні матчів своїми міркуваннями про чвертьфінальні поєдинки поділився головний тренер збірної України Андрій Срюбко, котрий був оборонцем нашої національної команди понад десятиліття, провів у її складі 106 матчів. Андрій виступав на семи чемпіонатах світу в елітному дивізіоні й на єдиній для українського хокею Олімпіаді-2002.

Канада — Швейцарія

Початок — 17:15

Котирування букмекерів: перемога Канади — 1,5; нічия — 5,1; перемога Швейцарії — 5,1

Три останніх поєдинки на чемпіонатах світу, Кубку світу чи Олімпіадах:

ЧС-2017 (група) — 2:3 ОТ; ОІ-2018 (група) — 5:1; ЧС-2018 (1/2) — 2:3

Прогноз Андрія Срюбка: Фаворит очевидний. Поважаю швейцарців, вони дуже добре грають в обороні. Але в атаці перевага Канади безперечна. Не думаю, що рахунок буде розгромним, але в тому, що канадці переможуть, не сумніваюся.

РФ — США

Початок — 17:15

Котирування букмекерів: перемога РФ — 1,5; нічия — 5,1; перемога США — 5,2

Три останніх поєдинки на чемпіонатах світу, Кубку світу чи Олімпіадах:

ЧС-2016 (за третє місце) — 7:2; ЧС-2017 (група) — 3:5; ЧС-2018 (група) — 4:0

Прогноз Андрія Срюбка: Командною грою американці сильніші, але в індивідуальній майстерності перевагу мають росіяни. На мій погляд, другий фактор виявиться визначальним. Буде боротьба, думаю, в зустрічі буде закинуто багато шайб, але приблизно з рахунком 5:3 чи 6:4 виграє Росія.

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Фінляндія — Швеція

Початок — 21:15

Котирування букмекерів: перемога Фінляндії — 4,4; нічия — 5,3; перемога Швеції — 1,6

Три останніх поєдинки на чемпіонатах світу, Кубку світу чи Олімпіадах:

КС-2016 (група) — 0:2; ЧС-2017 (1/2) — 1:4; ОІ-2018 (група) — 1:3

Прогноз Андрія Срюбка: Шведи сильніші. Хоча загалом команди рівні. Втім, як тренер звик розглядати епізоди, в яких пропускаємо шайби, на три кроки назад. Тобто, не завершальну стадію, а що стало підґрунтям невдачі. Керуючись таким підходом, можу сказати, що шведи на півкроку попереду. Це стосується і підбору виконавців, і поточного рівня готовності. Також шведів має мотивувати поразка від Росії в заключному турі групового турніру. А гарна гра фінів на цьому чемпіонаті мене не дивує. Так, бракує багатьох відомих хокеїстів, але у них дуже сильні молоді хлопці, якісно працюють школи. Чому не давати шансу молоді? Тим паче, якщо ця молодь прогресує на очах. І на цьому чемпіонаті хлопці свій потенціал демонструють, показують, що вони не бояться грати з досвідченішими суперниками.

Чехія — Німеччина

Початок — 21:15

Котирування букмекерів: перемога Чехії — 1,3; нічия — 6,4; перемога Німеччини — 7,4

Три останніх поєдинки на чемпіонатах світу, Кубку світу чи Олімпіадах:

ЧС-2016 (група) — 5:2; ЧС-2012 (група) — 8:1; ЧС-2015 (група) — 4:2

Прогноз Андрія Срюбка: Думаю, у цій грі не треба очікувати великого рахунку. Бачу підсумок 2:1, 3:1 чи 3:2. Дві команди оборонного плану, з дуже правильною грою. Враховуючи індивідуальну майстерність, невелику перевагу віддаю чехам. У них команда більш класна. Так, Німеччина має Леона Драйзайтля, але у матчах «кістка в кістку» лідерські риси важливі, та не визначальні. В таких поєдинках лідер грає на команду. Зрозуміло, якщо у нього буде шанс, він його реалізує. Але в основному, гадаю, Драйзальтль зосередиться на виконанні командних завдань. Фактор лідера в таких поєдинках найперше проявляється при грі в більшості.

На завершення наставник збірної України поділився власними симпатіями: «Раніше, ще до війни, коли ми збиралися компанією з 30-50-ти людей, усі вболівали за Росію. Один я був за Канаду. А в нинішніх реаліях за канадців, звісно, ще більше. Я у них вірю. Та й взагалі мені Канада близька і по духу, і з точки зору підготовки. Тривалий час там виступав і добре знаю внутрішню структуру розвитку канадського хокею, починаючи з дітей і закінчуючи професіоналами. Мені такі підходи імпонують, тому на всіх крупних турнірах морально підтримую саме Канаду».

Чемпіонат світу-2019 фінішує 26 травня.

Іван Вербицький, «Главком»