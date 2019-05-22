Топ-10 бомбардирів чемпіонату світу з хокею



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У середньому за матч швед Вільям Нюландер має по 2,4 очки www.f-b.no

Очолює список 23-річний швед, який народився в Канаді

У Словаччині завершився груповий етап 83-го чемпіонату світу з хокею. Усі команди провели по сім матчів і визначили чвертьфінальні пари.

Крім того, чітко окреслилося коло претендентів на звання найкращого бомбардира турніру. Очолює список наразі 23-річний швед, нападник клубу Національної хокейної ліги «Торонто Мейпл Ліфс» Вільям Нюландер, на рахунку якого 27 очок.

Цікаво, що в 54-х матчах регулярного чемпіонату НХЛ Нюландер набрав 27 очок (7 голів + 20 передач), а ще одну шайбу і два асисти записав до свого активу в семи матчах плей-оф. Торік статистика Вільяма в НХЛ була солідніша: 61 очко (20+41) у 82-х матчах регулярного чемпіонату і чотири - у семи матчах плей-оф.

Топ-10 бомбардирів чемпіонату світу-2019

(станом на 21.05.2019)

1. Вільям Нюландер (Швеція) - 17 очок (5 шайб + 12 передач)

2. Нікіта Кучеров (РФ) - 15 (6 + 9)

3. Якуб Ворачек (Чехія) - 15 (3 + 12)

4. Міхал Фролік (Чехія) - 14 (7 + 7)

5. Ентоні Манта (Канада) - 12 (7 + 5)

6. Нікіта Гусєв (РФ) - 12 (3 + 9)

7. Домінік Сімон (Чехія) - 11 (4 + 7)

8. Євгеній Дадонов (РФ) - 10 (7 + 3)

9. Домінік Кубалік (Чехія) - 10 (4 + 6)

10. Філіп Гронек (Чехія) - 10 (3 + 7)

11. Патрік Кейн (США) - 10 (2 + 8)

Цікаво, що найрезультативнішою командою чемпіонату наразі теж є Швеція - 41 шайба. Чехія на другому місці - 39, Канада і РФ ділять третє-четверте місця - по 36 голів. П'яту результативність має збірна Словаччини, яка посіла в групі п'яте місце і у плей-оф не потрапила - 28 шайб.

Найрідше закидали італійці - всього п'ять шайб. Також менше десяти разів у семи матчах відзначалися команди Австрії і Великобританії - по дев'ять.

Завершиться чемпіонат світу 26 травня.