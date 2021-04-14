«Челсі» поступився «Порту», але вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів

У воротарів багато роботи не було

Чемпіон Португалії забив надто пізно і врятуватися в двобої не встиг

Лондонський «Челсі» пробився до 1/2 фіналу ліги чемпіонів. В суперництві з «Порту» команда Томаса Тухеля взяла гору над суперником в першому матчі – 2:0, а в другому, хоч і поступилася, але пропустила на гол менше – 0:1. Обидві зустрічі, нагадаємо, через обмежене авіасполучення у Великій Британії пройшли в іспанській Севільї.

Гра вийшла обережною з боку обох команд. «Челсі, маючи перевагу в два м’ячі, вперед бігти не квапився. Ситуація зобов’язувала більше атакувати номінальних гостей. Вони володіли територіальною перевагою, частіше били по воротах, але справжню небезпеку несли лише кілька моментів. До перерви гарний шанс змарнував Жозе Мануель Корона, коли з вигідної позицій запустив м’яч ближче до табло стадіону, а вже в доданий час чудовий гол записав на свій рахунок Мехді Теремі. Іранцю вдався блискучий удар ножицями.

У півфіналі «Челсі» зіграє з переможцем пари «Ліверпуль» – «Реал».

В іншій парі «Парі Сен-Жермен», який учора пройшов чинного переможця турніру «Баварію», та сильніший у двобої між дортмундською «Боруссією» та «Манчестер Сіті».

Ліга чемпионів УЄФА. 1/4 фіналу. Матч-відповідь

Челсі – Порту – 0:1 (перший матч – 2:0)

Гол Теремі (90+2).

«Челсі»: Менді, Аспілікуета, Тьяго Сілва, Рюдігер, Джеймс, Жоржиньо, Канте, Чіллуелл, Маунт (Зієш, 86), Хаверц (Жиру, 90+2), Пулішич.

«Порту»: Марчесін, Манафа (Нану, 75), Мбемба, Пепе, Зайду, Груїч (Теремі, 63), Урібе, Сержіу Олівейра (Фабіо Вієйра, 84), Корона (Луїс Діас, 75), Отавіо, Марега (Еванілсон, 75).