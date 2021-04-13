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    Знаменитий футбольний суддя Вебб таємно одружився з капітаном поліції

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    Бібіана Штайнхаус і Говард Вебб - Знаменитий футбольний суддя Вебб таємно одружився з капітаном поліції
    Бібіана Штайнхаус і Говард Вебб
    Фото з відкритих джерел

    Бібіана Штайнхаус також працювала на матчах німецької Бундесліги

    Футбольний арбітр Говард Вебб, який свого часу працював на фінальних матчах Ліги чемпіонів та чемпіонату світу, таємно одружився з колегою з Німеччини. Його обраниця – 42-річна Бібіана Штайнхаус, яка 2017 року стала першою жінкою-арбітром, що відпрацювала на матчі чоловічої Бундесліги.

    «Це правда. Ми одружилися в березні. На жаль, через коронавірусні обмеження ми з Говардом змогли зробити цей важливий крок тільки вдвох. Не було навіть свідків. Звичайно, медового місяця теж не було», — цитує Бібіану Штайнхаус-Уебб німецький Bild.

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    Фото bild.de

    49-річний Вебб 21 рік прожив у шлюбі з Кей Вебб і виховав трьох дітей — Холлі, Джека і Люсі.

    09На нижньому фото - Говард, Бібіана та Кей

    Бібіана Штайнхаус — колишня футболістка. Її визнавали найкращою жінкою-рефері світу 2013, 2014 2017 і 2018 років. Минулого сезону завершила суддівську кар'єру матчем за Суперкубок Німеччини між чоловічими командами «Баварії» і дортмундської «Борусії».

    Примітно, що обидва – поліцейські. Бібіана – капітан, а Говард – сержант.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ весілля
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