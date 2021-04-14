«Баварія» здобула перемогу в Парижі і склала повноваження переможця Ліги чемпіонів

Завдяки голу на виїзді до півфіналу пройшов «Парі Сен-Жермен».

«Баварія» й «Парі Сен-Жермен» залишилися вірні собі. Як і в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів у Мюнхені, найсильніші команди Німеччини та Франції видали матч з безліччю гольових моментів. З тією лише різницею, що з реалізацією цього разу проблеми виникли у парижан. Вони виграли першу зустріч – 3:2 і, видно, мали деякі проблеми з концентрацією.

«Баварія» після поразки на власному полі в першому матчі плей-офф турніру ще жодного разу не проходила далі. Але вона зробила майже все, щоб зламати негативну статистику. Найсильніша команда минулого року володіла ініціативою, і постійно тримала в напрузі голкіпера «ПСЖ» Кейлора Наваса. Здебільшого гості обстрілювали ворота на підступах до штрафного. Цілили по кутах Лерой Сане і Давид Алаба, але в першому таймі м’яч лише одного разу залетів у сітку. Альфонсо Девіс не зміг ударом з вигідної позиції пробити костариканського стража воріт, але на добиванні майстерно зіграв Максим Шупо-Мотін. Камерунець вистрибнув вище всіх і головою забив.

Ці моменти, втім, не йдуть у порівняння з тими, які мав Неймар. Бразилець влучав у поперечину, стійку воріт, Анхель Ді Марія навіть виводив його на порожні ворота. Усе марно. І ледве французька команда за це не поплатилася. В кінцівці зустрічі кілька атак гостей мали завершуватися другим голом. Сане і Томас Мюллер мали забивати, але перший не влучив у ворота, а другий не зміг пробити повз захисника. «Баварія» виграла – 1:0, але за рахунок більшої кількості голів, забитих у гостях, далі пройшов «ПСЖ». Німці склали повноваження переможця ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів УЕФА. 1/4 фіналу. Матч-відповідь

«ПСЖ» – «Баварія» – 0:1 (перший матч – 3:2)

Гол: Чупо-Мотін (40).

«ПСЖ»: Навас, Кімпембе, Мбаппе, Паредес, Неймар, Ді Марія (Ерера, 88) , Данило, Діалло (Баккер, 58), Дракслер (Кін, 72), Гейє, Дагба.

«Баварія»: Нойєр, Павар, Кімміх, Сане, Чупо-Мотін (Хаві Мартінес, 85), Боатенг, Девіс, Ернандес, Мюллер, Алаба (Мусіала, 71), Коман.