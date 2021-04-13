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    Арбітру, через якого скандалив Роналду, заборонили працювати на чемпіонаті Європи

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    Через помилку арбітра Португалія задовольнилася нічиєю в грі з Сербією - Арбітру, через якого скандалив Роналду, заборонили працювати на чемпіонаті Європи
    Через помилку арбітра Португалія задовольнилася нічиєю в грі з Сербією
    Фото скріншот

    Не зарахований гол Кріштіану у ворота сербів позначиться на кар’єрі рефері Дікса

    Помічник головного арбітра Маріо Дікс виключений з бригади нідерландських арбітрів, які будуть обслуговувати матчі майбутнього чемпіонату Європи з футболу. Про це повідомляє EFE.

    Дікс працював на матчі відбірного турніру чемпіонату світу 2022 року Сербія – Португалія (2:2). На 3-й доданій до другого тайму хвилині нападник португальців Кріштіану Роналду пробив з меж штрафного, один із захисників збірної Сербії ногою вибив м'яч з воріт. Португальські футболісти сигналізували судді, що м'яч перетнув лінію воріт, проте рефері гол не зарахував. За обурення рішенням арбітра Роналду отримав жовту картку. Після цього португальський форвард кинув капітанську пов'язку на поле. Саме Дікс повідомив головному арбітру Данні Маккелі, що гола не було.

    Пізніше капітанську пов'язку Роналду продали на аукціоні за шалені гроші.

    Євро-2020 мав відбутися минулого року, проте через пандемію коронавірусу турнір перенесли на літо 2021 року. Планується, що матчі пройдуть з 11 червня по 11 липня.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Кріштіану Роналду
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