Німець Тухель затримається у Лондоні до літа 2024 року

Томас Тухель залишиться на чолі «Челсі» ще на три роки. Перемога «синіх» у Лізі чемпіонів дозволила німецькому тренеру покращити умови угоди навіть не сідаючи за стіл переговорів.

Контракт був розрахований до літа 2022 року і виписаний таким чином, що його мали автоматично продовжити у разі перемоги «Челсі» у головному єврокубковому турнірі.

Тухель виконав поставлене завдання вже за чотири місяці після переїзду до Лондона. Прагматичність німця дозволила йому виграти кілька додаткових днів відпустки.

У фінальному матчі минулого розіграшу Ліги чемпіонів «Челсі» переграв «Манчестер Сіті» з рахунком 1:0. Єдиний гол у кінці першого тайму забив півзахисник Кай Гаверц.

За матчем у компанії з другом Путіна Абрамовичем спостерігав і головний тренер збірної України Андрій Шевченко.

Тухель очолив «Челсі» під час минулого сезону, замінивши на посаді головного тренера відправленого у відставку Френка Лемпарда.