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    «Челсі» уклав нову угоду з тренером-переможцем Ліги чемпіонів

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    Томас Тухель затримається у Лондоні - «Челсі» уклав нову угоду з тренером-переможцем Ліги чемпіонів
    Томас Тухель затримається у Лондоні
    Фото з відкритих джерел

    Німець Тухель затримається у Лондоні до літа 2024 року

    Томас Тухель залишиться на чолі «Челсі» ще на три роки. Перемога «синіх» у Лізі чемпіонів дозволила німецькому тренеру покращити умови угоди навіть не сідаючи за стіл переговорів.

    Контракт був розрахований до літа 2022 року і виписаний таким чином, що його мали автоматично продовжити у разі перемоги «Челсі» у головному єврокубковому турнірі.

    Тухель виконав поставлене завдання вже за чотири місяці після переїзду до Лондона. Прагматичність німця дозволила йому виграти кілька додаткових днів відпустки.

    У фінальному матчі минулого розіграшу Ліги чемпіонів «Челсі» переграв «Манчестер Сіті» з рахунком 1:0. Єдиний гол у кінці першого тайму забив півзахисник Кай Гаверц.

    За матчем у компанії з другом Путіна Абрамовичем спостерігав і головний тренер збірної України Андрій Шевченко.

    Тухель очолив «Челсі» під час минулого сезону, замінивши на посаді головного тренера відправленого у відставку Френка Лемпарда.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Челсі Томас Тухель
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    «Челсі» уклав нову угоду з тренером-переможцем Ліги чемпіонів