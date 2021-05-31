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    Стали відомі всі учасники Ліги чемпіонів. З ким можуть зіграти «Динамо» і «Шахтар»

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    Більшість учасників групового турніру наступного сезону вже відома - Стали відомі всі учасники Ліги чемпіонів. З ким можуть зіграти «Динамо» і «Шахтар»
    Більшість учасників групового турніру наступного сезону вже відома
    Фото з відкритих джерел

    Визначилися 26 учасників групового турніру наступного сезону

    Учора визначився переможець Ліги чемпіонів поточного сезону. «Манчестер Сіті» поступився «Челсі» – 0:1. Тож тепер можна скласти кошики з команд, яку будуть на жеребкуванні. Склад перших двох, куди потрапили найсильніші за рейтингом команди, вже відомий остаточно.

    До першого потрапили два не чемпіона ліг свої країн – переможці Ліги чемпіонів і Ліги Європи.

    Перший кошик посіву: «Челсі», «Вільярреал», «Атлетіко», «Манчестер Сіті», «Баварія», «Інтер», «Лілль», «Спортінг».

    Другий кошик посіву: «Реал», «Барселона», «Ювентус», «Парі Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед», «Ліверпуль», «Севілья», «Боруссія» Д.

    До третього кошика може потрапити «Шахтар», якщо пройде два кваліфікаційних раунди. З таким же завданням спробують впоратися «Бенфіка» і «Зальцсбург». У разі, якщо дві з трьох цих команд не пройдуть відбір, то їх місце займе київське «Динамо». Тобто за клубним рейтингом команди підніматися в гору.

    Третій кошик посіву: «Порту», «Аякс», «Шахтар», «Лейпциг», «Зальсбург», «Бенфіка», «Аталанта», «Зеніт».

    В четвертому кошику так само три вакантних місця. Фаворитами в боротьбі за них виступають загребське «Динамо», «Славія» і «Олімпіакос».

    Четвертий кошик посіву: «Бешикташ», «Динамо» К, «Динамо» З, «Славія», «Олімпіакос», «Брюгге», «Мілан», «Вольфсбург».

    Кошики посіву приймуть остаточний вигляд після завершення кваліфікації Ліги чемпіонів.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» ФК «Шахтар» Ліга чемпіонів
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    Стали відомі всі учасники Ліги чемпіонів. З ким можуть зіграти «Динамо» і «Шахтар»