Стали відомі всі учасники Ліги чемпіонів. З ким можуть зіграти «Динамо» і «Шахтар»

Визначилися 26 учасників групового турніру наступного сезону

Учора визначився переможець Ліги чемпіонів поточного сезону. «Манчестер Сіті» поступився «Челсі» – 0:1. Тож тепер можна скласти кошики з команд, яку будуть на жеребкуванні. Склад перших двох, куди потрапили найсильніші за рейтингом команди, вже відомий остаточно.

До першого потрапили два не чемпіона ліг свої країн – переможці Ліги чемпіонів і Ліги Європи.

Перший кошик посіву: «Челсі», «Вільярреал», «Атлетіко», «Манчестер Сіті», «Баварія», «Інтер», «Лілль», «Спортінг».

Другий кошик посіву: «Реал», «Барселона», «Ювентус», «Парі Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед», «Ліверпуль», «Севілья», «Боруссія» Д.

До третього кошика може потрапити «Шахтар», якщо пройде два кваліфікаційних раунди. З таким же завданням спробують впоратися «Бенфіка» і «Зальцсбург». У разі, якщо дві з трьох цих команд не пройдуть відбір, то їх місце займе київське «Динамо». Тобто за клубним рейтингом команди підніматися в гору.

Третій кошик посіву: «Порту», «Аякс», «Шахтар», «Лейпциг», «Зальсбург», «Бенфіка», «Аталанта», «Зеніт».

В четвертому кошику так само три вакантних місця. Фаворитами в боротьбі за них виступають загребське «Динамо», «Славія» і «Олімпіакос».

Четвертий кошик посіву: «Бешикташ», «Динамо» К, «Динамо» З, «Славія», «Олімпіакос», «Брюгге», «Мілан», «Вольфсбург».

Кошики посіву приймуть остаточний вигляд після завершення кваліфікації Ліги чемпіонів.