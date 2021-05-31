Мати дитини Роналду повідомила, де футболіст продовжить кар’єру

Джорджина Родрігес впевнена, що португальський нападник залишиться в «Ювентусі»

Топ-модель і громадянська дружина Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес повідомила, в якому клубі наступного сезону гратиме капітан збірної Португалії. За її словами, футболіст залишиться в «Ювентусі».

«Кріштіану залишається в «Ювентусі», – наводить слова Родрігес ESPN.

Раніше повідомлялося, що в послугах Роналду зацікавлені «Манчестер Юнайтед», «Спортінг» і «Рома», а сам форвард хотів би повернутися до табору манкуніканців.

Контракт Роналду з «Ювентусом» діє до літа 2022 року. Нагадаємо, 36-річний португальський нападаючий є вихованцем «Спортинга». Роналду виступає в складі туринського «Ювентуса» з 2018 року, куди він перейшов з мадридського «Реала» за €117 млн. Він став найкращим бомбардиром Серії А в сезоні-2020/2021, забивши 29 голів.

Джорджина Родрігес є матір’ю четвертої дитини Кріштіану Роналду Матео. З футболістом вони мешкають разом вже близько п’яти років.