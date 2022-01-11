Чемпіон Bellator Амосов отримав суперника для захисту титулу

Український боєць у Лондоні зустрінеться з Майклом Пейджем

Перший захист титулу український боєць змішаних єдиноборств Ярослав Амосов проведе 13 травня у Лондоні. Суперником непереможного майстра напівсередньої ваги став колоритний Майкл Пейдж, який також взяв гору над Дугласом Лімою, у якого Амосов відібрав титул.

На рахунку Амосова – 26 перемог, в Пейджа – 20 успішних поєдинків і одна поразка.

Пейджу – 34 роки, він представляє Англію. У нього дев’ять братів і сестер. Майкл – триразовий чемпіон світу з кікбоксингу, брав участь у змаганнях з боксу і карате окремо.