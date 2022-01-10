Шевченку дали три дні на роздуми. Його доля в «Дженоа» має вирішитися в грі з «Міланом»

Італійські ЗМІ повідомляють, що доленосною для українця стане гра з його колишнім клубом

Доля, мабуть, вирішила пожартувати над Андрієм Шевченком. Він висить на волосині в «Дженоа» і міг бути звільненим вже 10 січня після поразки від «Спеції». Проте боси клубу з Генуї дали українцеві ще один шанс.

Як пише La Gazzetta dello Sport, керівництво «Дженоа» сьогодні провело зустріч, головними темами якої стали невдалі результати команди та майбутнє головного тренера Андрія Шевченка. На ній було вирішено поки не звільняти тренера. Шевченко тренуватиме «Дженоа» у найближчому матчі Кубку Італії з «Міланом», який пройде 13 січня. Тобто клуб, який зробив з Шевченка мега зірку і володаря «Золотого м’яча», може знищити його тренерську репутацію.

Шевченко очолив «Дженоа» у листопаді 2021 року. Під керівництвом Шевченка «Дженоа» провів дев'ять матчів у чемпіонаті Італії, у яких тричі зіграв унічию та зазнав шість поразок. Єдину перемогу команда здобула в Кубку Італії, коли змогла взяти гору над аутсайдером «Салернітаною».

Раніше став відомий розмір зарплати Шевченка в «Дженоа».