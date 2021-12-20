Відомий боєць ММА помер у 27 років

На рахунку Джордана Янга було 12 перемог за двох поразок

Колишній боєць MMA американець Джордан Янг несподівано помер у віці 27 років. Трагічну звістку повідомив тренер спортсмена з боксу Дерік Сантос. Пізніше інформацію підтвердили в American Top Team та PFL. Про причини смерті не повідомляється.

Янг провів останній бій у жовтні минулого року, здобувши дострокову перемогу над росіянином Омарі Ахмедовим. Це був його другий виступ у PFL, а до цього Джордан провів 7 поєдинків у Bellator, вигравши 6 з них.

«Життя кидає тобі виклики. Я дуже засмучений, – коментує те, що сталося, Сантос. – За 20 хвилин до нашого бою мені зателефонували та повідомили, що один із моїх підопічних, яких я навчав боксу, помер. Я тихенько вийшов із роздягальні, знайшов темний куточок і розплакався. Я не міг у це повірити, я чув його голос у голові. Я стояв здивований, перш ніж зібрався, щоб зробити свою роботу».