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    Відомий боєць ММА помер у 27 років

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    Джордан Янг виступав у напівсередній вазі - Відомий боєць ММА помер у 27 років
    Джордан Янг виступав у напівсередній вазі
    фото з відкритих джерел

    На рахунку Джордана Янга було 12 перемог за двох поразок

    Колишній боєць MMA американець Джордан Янг несподівано помер у віці 27 років. Трагічну звістку повідомив тренер спортсмена з боксу Дерік Сантос. Пізніше інформацію підтвердили в American Top Team та PFL. Про причини смерті не повідомляється.

    Янг провів останній бій у жовтні минулого року, здобувши дострокову перемогу над росіянином Омарі Ахмедовим. Це був його другий виступ у PFL, а до цього Джордан провів 7 поєдинків у Bellator, вигравши 6 з них.

    «Життя кидає тобі виклики. Я дуже засмучений, – коментує те, що сталося, Сантос. – За 20 хвилин до нашого бою мені зателефонували та повідомили, що один із моїх підопічних, яких я навчав боксу, помер. Я тихенько вийшов із роздягальні, знайшов темний куточок і розплакався. Я не міг у це повірити, я чув його голос у голові. Я стояв здивований, перш ніж зібрався, щоб зробити свою роботу».

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    Теги: бокс ММА
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    Відомий боєць ММА помер у 27 років