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    Названо терміни відновлення Макгрегора після перелому ноги

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    Конор Макгрегор обіцяє повернутися - Названо терміни відновлення Макгрегора після перелому ноги
    Конор Макгрегор обіцяє повернутися
    Фото з відкритих джерел

    Боєць ММА не планує завершувати кар’єру після важкої травми.

    Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор, який зламав ногу в поєдинку з Дастіном Пор’є, не планує завершувати кар’єру. Він зробить усе, щоб відновитися і взяти реванш у американця за дві поразки.

    Тим часом спортивний лікар Раджпал Брар оцінив перелом ноги Конора.

    «Останній крок Макгрегора навряд чи є причиною травми. Швидше, він свідчить про те, що його кісточка вже була нестабільна. Одним із попередніх ударів Конор влучив у коліно Пор’є з зовнішнього боку», – сказав Брар.

    За словами медика, Макгрегор зможе цілком відновитися не більше ніж за дев'ять місяців.

    «Такі переломи загоюються швидше, ніж ті травми, що були у Кріса Вайдмана й Андерсона Сілви, після яких потрібно не менше дев'яти місяців на відновлення», – додав він.

    Макгрегор і Пор’є провели між собою три поєдинки. В першому переміг ірландець, два наступні залишилися за американцем.

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    Теги: Конор МакГрегор ММА Дастін Пор'є
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    Названо терміни відновлення Макгрегора після перелому ноги