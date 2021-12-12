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    На турнірі ММА в Москві гуртом побили узбека-переможця (відео)

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    Турнір ММА у Москві завершився бійкою - На турнірі ММА в Москві гуртом побили узбека-переможця (відео)
    Турнір ММА у Москві завершився бійкою
    фото з відкритих джерел

    Боєць Самієв спровокував масову бійку під час змагань

    Масовою бійкою закінчився відбірний етап турніру з єдиноборств ліги WEF (ММА), який пройшов у Москві.

    Боєць з Узбекистану Намазан Самієв здолав свого суперника і одразу ж поцікавився у натовпу, хто з них хотів би битися з ним. Суперник знайшовся практично відразу, і тоді організатори вирішили провести битву поглядів, під час якої Самієв ударив свого опонента коліном у голову.

    Тоді в октагон забігли десятки людей, які хотіли з'ясувати, навіщо боєць здійснив цей вчинок. Почалася масова бійка, яку вдалося розняти не відразу.

    Тим часом Василь Ломаченко переміг Річарда Коммі і здобув титул Інтерконтинентального чемпіона.

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    Теги: Росія ММА Підсумковий турнір
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    На турнірі ММА в Москві гуртом побили узбека-переможця (відео)