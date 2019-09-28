«Доха – місто, яке можна споглядати лише через скло»: українська атлетка шокована столицею



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Катерина Климюк у Досі Instagram Катерини Климюк

Катерина Климюк не очікувала, що адаптується до аномальної спеки так легко

Українська легкоатлетка Катерина Климюк поділилася першими враженнями від перебування в столиці Катару Досі, де в ці дні відбувається чемпіонат світу.

«Доха дуже незвична. Постійно дівуюся людям, які тут живуть. Як вони збудували всі ці хмарочоси? Як вони тут дихають, бо повітря таке гаряче, що складається враження, немов воно відсутнє. Доха – місто, яке можна споглядати лише через скло, будь то вікно готелю чи вікно авто. Людей на вулицях немає, як і не видно будь-яких тварин. Пустеля, в якій намагаються жити.

На мій власний подив, мені цю спеку переносити легко. Комфортно почуваюся, наскільки це можливо в такій спеці. Підготувалася до спеки морально, тому якогось шоку в мене не було. Знала, куди їду, і що мене чекає. Старт уже невдовзі, хвилююся так, як завжди перед відповідальними стартами. Нічого більше. Всі в однакових умовах бігтимуть, тому все можливо», - сказала Катерина.

Кваліфікація змішаної естафети, право в якій отримала бігти Катерина Климюк, розпочинається сьогодні, 28 вересня, о 20:00.

Джерело: Запорізький спорт