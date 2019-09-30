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    18-річна Ярослава Магучих зі світовим рекордом принесла Україні першу медаль чемпіонату світу з легкої атлетики

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    Ярослава Магучих створила ґрандіозну сенсацію - 18-річна Ярослава Магучих зі світовим рекордом принесла Україні першу медаль чемпіонату світу з легкої атлетики
    Ярослава Магучих створила ґрандіозну сенсацію
    Жорстка атлетика

    Наша спортсменка шокувала публіку на стадіоні «Халіфа»

    18-річна українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх створила сенсацію на чемпіонаті світу з легкої атлетики в Досі (Катар).

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    Наймолодша наша атлетка встановила світовий рекорд серед спортсменок не старших 20-ти років. Українка, яка ще влітку стала першою 17-річною атлеткою в історії, яка здолала висоту два метри, на цей раз підкорила спершу 2,02, а потім 2,04 метри і стала віце-чемпіонкою світу.

    Програла Магучих тільки тепер уже триразовій чемпіонці світу Марії Ласіцкене, яка виступає під нейтральним прапором. Марія перших вісім висот взяла з першої спроби, тоді як Ярослава планку збивала шість разів.

    Врешті, виклавши на доріжці все, що у неї було, Ярослава на тому вирішила зупинитися і зафіксувати перше в кар’єрі срібло дорослого чемпіонату світу.

    А Ласіцкене штурмувала рекордні для себе 2,08 м. Безуспішно.

    Поряд із п’єдесталом зупинилася ще одна українка, Юлія Левченко, яка на попередньому чемпіонаті світу в Лондоні-2017 здобула срібло з результатом 2,00, зараз його повторила. І посіла четверте місце, поступившись за кількістю спроб американці Вашті Каннінґем.

     Читайте також: «Юля може взяти золото». Призерка Олімпіади-2004 – про шанси Левченко і Магучих у фіналі чемпіонату світу

     

     

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