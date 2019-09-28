«Нещодавно у дівчат з командною тактикою склалося» - легендарний скороход очікує від українців світових медалей

Христина Юдкіна і Валентина Мирончук готуються до історичних звершень Іван Вербицький

Анатолій Соломін не бачить проблеми в тому, що змагання відбуватимуться вночі

Сьогодні, 28 вересня, у другий змагальний день чемпіонату світу з легкої атлетики в Досі (Катар) розігруватиметься шість комплектів нагород. Українці виступатимуть у половині медальних видів. Звісно, після вчорашнього яскравого виступу і встановлення особистого рекорду в кваліфікації особливо прискіпливо варто стежити за метальницею молота Іриною Климець.

Проте найбільшим наше представництво буде близько опівночі, коли на старт 50-кілометрових дистанцій вийдуть скороходи. Максимальний склад у цих змаганнях матимуть як жіноча, так і чоловіча українська команди. Причому шанси на медалі в обох випадках теж доволі привабливі. І то важливо, бо досі успіхи українців у спортивній ходьбі на чемпіонатах світу мінімальні – єдину медаль на 20-кілометровій дистанції нашій країні в Пекіні-2015 принесла Людмила Оляновська, яка була третьою на дистанції 20 км. Двічі поспіль – у 2013-му і 2015-му – поруч із п’єдесталом опинявся Ігор Главан, який на двох чемпіонатах світу був четвертим на 50-ти кілометрах.

Анатолій Соломін

Нинішні шанси українців «Главком» оцінює разом із бронзовим призером чемпіонату Європи-1978 Анатолієм Соломіним, котрий причетний до виховання нинішніх скороходів як тренер Бориспільської дитячо-юнацької спортивної школи.

- Очікуємо сьогодні на медаль, - каже Анатолій Васильович. – Дуже міцна команда у хлопців – чемпіон Європи Мар’ян Закальницький, переможець Кубка Європи Іван Бензерук. Серед дівчат, судячи з того, що бачив під час тренувань у Туреччині і Києві, найпривабливіше виглядає Олена Собчук. Якщо ж говорити про стратегію, то чомусь думаю, що кожен спортсмен бігтиме сам за себе, про командну роботу не буде мови. Хоча на Кубку Європи у дівчат вийшло. Валентина Мирончук і Олена Собчук дистанцію подолали вдвох, фінішувавши четвертою і п’ятою. Можливо, вони спробують застосувати ту ж тактику й зараз. Валентина й Олена тренуються в одного тренера, вони подруги.

Валентина Мирончук

У всіх представників нашої команди гарні шанси на п’єдестал. Правда, чимало залежатиме від погодних умов. Спека і величезна вологість роблять змагання екстремальними. Але важко буде всім. Спеціально до таких умов наша команда не готувалася – спершу проходила збори у турецькому середньогір’ї, а в останні дні перебувала в Києві. Сподіваюся, закладеної бази буде достатньо для того, щоб боротися за високі місця. А в тому, що стартувати доведеться вночі, проблеми взагалі не бачу. Часовий пояс у нас із Катаром один. Наші скороходи навіть не проходили спеціальної нічної підготовки, тренувалися в звичному режимі – вранці і ввечері.

Може статися, що змагання на дистанції 50 кілометрів на чемпіонатах світу проводяться в останнє. IAAF хоче зробити змагання цікавішими й мобільнішими. Може, то й правильно. Спорт рухається до динамічності, стислих термінів, вищої емоційності, глядацького інтересу. Перекривати вулиці на тривалий час в умовах сучасного життя – надто велика розкіш. Думаю, для наших спортсменів скасування дистанції 50 км проблемою не стане, бо, скажімо, той же Закальницький спокійно ходить і показує хороші результати на 35 км.

Торік Мар'ян Закальницький став першим в незалежній історії української ходьби чемпіоном Європи

Розклад другого змагального дня, 28 вересня

Трансляція доступна за цим посиланням

16:15 (група А), 17:45 (група В) – метання диска, кваліфікація; чоловіки

16:30 – біг 100 м, кваліфікація; жінки

17:15 – біг 800 м, кваліфікація; чоловіки

17:30 – стрибки з жердиною, кваліфікація; чоловіки

18:05 – біг 400 м з бар’єрами, півфінал; чоловіки

18:45 (півфінал), 22:15 (фінал) – біг 100 м, чоловіки

19:15 – біг 800 м, півфінал; жінки (Ольга Ляхова, Наталія Прищепа)

19:15 – метання молота, фінал; жінки (Ірина Климець)

20:00 – змішана естафета 4х400 м, кваліфікація (Данило Даниленко, Тетяна Мельник, Катерина Климюк, Олексій Поздняков)

20:40 – стрибки в довжину, фінал; чоловіки

21:10 – біг 10 000 м, фінал; жінки

23:30 – спортивна ходьба 50 км, фінал; жінки (Христина Юдкіна, Валентина Мирончук, Олена Собчук)

23:30 – спортивна ходьба 50 км, фінал; чоловіки (Мар’ян Закальницький, Іван Бензерук, Валерій Літанюк)

Іван Вербицький, «Главком»



