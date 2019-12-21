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    Чемпіон світу Підручний провалив стрільбу під час гонки переслідування Кубка світу

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    Не дивлячись на слабку стрільбу, Дмитро Підручний фінішував&nbsp; 20-ці - Чемпіон світу Підручний провалив стрільбу під час гонки переслідування Кубка світу
    Не дивлячись на слабку стрільбу, Дмитро Підручний фінішував  20-ці
    Тернополяни

    Чергову перемогу здобув норвежець Йоганнес Бьо

    Норвезький біатлоніст Йоганнес Бьо зміцнив своє лідерство в загальному заліку Кубка світу-2019/2020.

    Щойно скандинав виграв гонку переслідування в рамках третього етапу в французькому Ансі. Йоганнес припустився лише одного промаху і спуртував з четвертого місця за підсумками спринту на перше. Другим став француз Кентен Фійон-Майє. Третє місце, випередивши фінішним ривком земляка Тар’єя Бьо, став норвежець Ветле Крістіансен.

    Чинний чемпіон світу в гонці переслідування українець Дмитро Підручний провів чисто лише першу стрільбу, а на наступних вогневих рубежах припустився відразу п’яти промахів. Як наслідок, 20-те місце з відставанням від переможця в дві хвилини і 55 секунд.

    Артем Прима і Антон Дудченко стріляли ліпше. Вони припустилися по три промахи і в порівнянні зі спринтом свої позиції поліпшили. Прима завершив гонку 27-м, Дудченко – 29-м. Руслан Ткаленко з чотирма неточними пострілами завершив пасьют поза межами очкової зони, 47-м.

    Сьогодні, 21 грудня, о 16:00 гонку переслідування розпочнуть жінки. З дев’ятого місця у ній стартує олімпійська чемпіонка Олена Підгрушна.

     Читайте також: Біатлоністка Підгрушна фінішувала в десятці спринту Кубка світу і хоче швидше забути цю гонку
    біатлон Кубок світу Артем Прима Дмитро Підручний Тар'єй Бьо Руслан Ткаленко Ветле-Сьястад Крістіансен Кентен Фійон-Майє Антон Дудченко Йоганнес Бьо
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