Чемпіон світу Підручний провалив стрільбу під час гонки переслідування Кубка світу



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Не дивлячись на слабку стрільбу, Дмитро Підручний фінішував 20-ці Тернополяни

Чергову перемогу здобув норвежець Йоганнес Бьо

Норвезький біатлоніст Йоганнес Бьо зміцнив своє лідерство в загальному заліку Кубка світу-2019/2020.

Щойно скандинав виграв гонку переслідування в рамках третього етапу в французькому Ансі. Йоганнес припустився лише одного промаху і спуртував з четвертого місця за підсумками спринту на перше. Другим став француз Кентен Фійон-Майє. Третє місце, випередивши фінішним ривком земляка Тар’єя Бьо, став норвежець Ветле Крістіансен.

Чинний чемпіон світу в гонці переслідування українець Дмитро Підручний провів чисто лише першу стрільбу, а на наступних вогневих рубежах припустився відразу п’яти промахів. Як наслідок, 20-те місце з відставанням від переможця в дві хвилини і 55 секунд.

Артем Прима і Антон Дудченко стріляли ліпше. Вони припустилися по три промахи і в порівнянні зі спринтом свої позиції поліпшили. Прима завершив гонку 27-м, Дудченко – 29-м. Руслан Ткаленко з чотирма неточними пострілами завершив пасьют поза межами очкової зони, 47-м.

Сьогодні, 21 грудня, о 16:00 гонку переслідування розпочнуть жінки. З дев’ятого місця у ній стартує олімпійська чемпіонка Олена Підгрушна.

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