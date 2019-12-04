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    Підручний встановив особистий рекорд в індивідуальній гонці на Кубку світу

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    Сьогодні погода грала проти учасників Кубка Світу в Естерсунді - Підручний встановив особистий рекорд в індивідуальній гонці на Кубку світу
    Сьогодні погода грала проти учасників Кубка Світу в Естерсунді
    Фото Dmytro Yevenko

    Український біатлоніст вперше в кар’єрі фінішував в топ-20

    На І етапі Кубка світу з біатлону добігла завершення індивідуальна гонка у чоловіків. Перемогу святкував француз Мартен Фуркад, який розділив п’єдестал ще з двома співвітчизниками - Сімоном Дестьйо та Кантеном Фійон Майє.

    Серед українців, які брали участь в індивідуальній гонці, кращий результат показав Дмитро Підручний. Попри проблеми зі здоров’ям, які чемпіон світу мав напередодні, він фінішував у першій двадцятці, в пасиві Підручного три промахи. Втім 2- місце в індивідуальній гонці -  це новий особистий рекорд Дмитра у цій дисципліні.  Ось як прокоментував виступ українців головний тренер національної збірної Юрай Санітра в ефірі UA:Перший. 

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    «Траса була дуже важка, розбита до підйому. Підручний сьогодні пробіг один з кращих стартів на 20 км. Він цю дисципліну не любить, але показав що може боротися, - сказав Санітра, - Приму потрібно дивитися. Він втратив багато сил на трасі, помилився в стійці і потрапив в вітер на першій стрільбі. Ткаленко біг на рівні своїх можливостей. Тищенко робив помилки лежачи, але теж вітер йому завадив. Шкода, що Дімі не вистачало здоров'я на початку Кубка світу. Я його бачив на зборах в хорошому стані. Фізично він добре готовий. Подобається його впевненість у стрільбі », 

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     Артем Прима (4) посів 38-е місце, Руслан Ткаленко (3) - 54-е, Артем Тищенко (2) - 74-е, Антон Дудченко (5) - 84-е серед 109-ти учасників

    біатлон рекорд Дмитро Підручний вітер
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