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    Новини

    Юлія Джима вийшла на тренування після травми

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    Одн з лідерок української збірної кілька днів не тренувалася, відтоді як на тренування зіткнулася "лоб в лоб" з іншою спортсменкою - Юлія Джима вийшла на тренування після травми
    Одн з лідерок української збірної кілька днів не тренувалася, відтоді як на тренування зіткнулася "лоб в лоб" з іншою спортсменкою

    Чи стартуватиме олімпійська чемпіонка завтра на Кубку світу – оголосять пізніше

    Після дводенної перерви сьогодні в шведському Естерсунді поновлюються змагання Кубка світу з біатлону. Ввечері в індивідуальній гонці вийдуть на старт чоловіки. Україну представлятимуть 8 Дмитро Підручний (8 номер), Артем Прима (42), Артем Тищенко (72), Руслан Ткаленко (78) та Антон Дудченко (91).

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    Завтра, 5 грудня, на старт індивідуальної гонки вийдуть жінки. Склад збірної України на змагання поки що не оголошений, адже під питанням залишається участь олімпійської чемпіонки Юлії Джими, яка напередодні отримала травму під час тренування. Вчора ввечері Юлія Джима провела перше тренування після травми. Під керівництвом Уроша Велепца вона попрацювала над стрільбою, а також випробувала трасу Кубка світу.

    Юлія Джима Дмитро Підручний Руслан Ткаленко
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