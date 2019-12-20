Біатлоністка Підгрушна фінішувала в десятці спринту Кубка світу і хоче швидше забути цю гонку



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Олена Підгрушна знову виявилася найкращою з українок UA-Футбол

Олена – єдина з українок, кому вдалося провести перегони без промахів

Олімпійська чемпіонка Олена Підгрушна посіла дев’яте місце на старті третього етапу Кубка світу, який відбувається у французькому Ансі.

Тернополянка під час спринту розбила всі десять мішеней і провела дуже сильне фінішне коло. На ньому Підгрушна програла переможниці, норвежці Тіріл Екгофф, лише чотири секунди.

«Хочеться випити гарячого чаю і якомога швидше забути цю гонку», - сказала після фінішу Олена. Воно й не дивно, адже стартувати біатлоністкам довелося під проливним дощем, який розпочався за дві години до початку перегонів і не вщухав ні на мить під час змагань.

Екгофф перемогла не дивлячись на те, що на відміну від переслідувачок, припустилася промаху. В срібної призерки Жюстін Брайзац Екгофф виграла 6,2 секунди, у чешки Маркети Давидової, яка стала третьою – 20,5.

Інші українки не вразили. Дарина Блашко з одним промахом фінішувала 30-ю, Юлія Джима з двома «махами» - 38-ма, Віта Семеренко з двома – 50-та, Валентина Семеренко з трьома – 55-та.

Завтра на кубковому етапі в Ансі – гонки переслідування. О 14:00 побіжать чоловіки, о 16:00 – жінки.