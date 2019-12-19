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    Кубок світу з біатлону: перша перемога Німеччини, четверо українців – в очковій зоні

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    Німець Бенедикт Долль піднявся на вершину вперше в сезоні - Кубок світу з біатлону: перша перемога Німеччини, четверо українців – в очковій зоні
    Німець Бенедикт Долль піднявся на вершину вперше в сезоні
    Instagram Бенедикта Долля

    Фаворити цього разу виступили непереконливо

    У французькому Ансі стартував третій етап Кубка світу з біатлону.

    Спринтерську гонку серед чоловіків виграв Бенедикт Долль з Німеччини, який приніс своїй країні першу перемогу в сезоні-2019/2020. Бенедикт на обох вогневих рубежах був ідеально влучним і випередив норвежця Тар’єя Бьо, який з чистою стрільбою став другим, на 9,4 секунди.

    Третє місце посів француз Кентен Фійон-Майє. Він теж стріляв чисто і поступився срібному призерові лише 1,9 секунди.

    Лідер загального заліку Йоганнес Бьо з двома промахами відстав від п’єдесталу лише на три з половиною секунди. Француз Мартен Фуркад з двома промахами – 12-й.

    Серед українців найліпше виступив лідер команди Дмитро Підручний, який вийшов на старт першим, припустився на обох вогневих рубежах по промаху і став 18-м, програвши переможцеві хвилину і три секунди.

    Антон Дудченко з ідеальною стрільбою посів 30-те місце. Його відставання склало хвилину і 17 секунд. Артем Прима – 34-й (два промахи, відставання – 1.27,1). В залікову сороківку пробився також Руслан Ткаленко. Він – 39-й (один промах, відставання – 1.36,8).

    Артем Тищенко з одним промахом посів 69-те місце.

    Завтра, 20 грудня, о 15:15 спринтерську гонку в Ансі побіжать жінки.

     Читайте також: Тренер збірної України з біатлону визначив склад на третій етап Кубка світу
    біатлон Кубок світу Артем Прима Дмитро Підручний Тар'єй Бьо Руслан Ткаленко Бенедикт Долль Артем Тищенко Кентен Фійон-Майє Мартен Фуркад Антон Дудченко Йоганнес Бьо
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