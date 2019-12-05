Джима все ж стартує - склад жіночої збірної з біатлону на індивідуальну гонку Кубка світу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Два роки тому саме в Естерсунді Джима виборола бронзу в індивідуальній гонці Фото: UA:БІАТЛОН

Сьогодні в Естерсунді на старт вийде п’ять українських біатлоністок

Тренерський штаб жіночої збірної України визначився зі складом команди на дебютну індивідуальну гонку сезону, яка відбудеться сьогодні, 5 грудня, в Естерсунді (Швеція). До п’ятірки обраних біатлоністок потрапили сестри Валентина та Віта Семеренки, Дар’я Блашко, Юлія Джима та Анастасія Меркушина.

Нагадаємо, кілька днів трималася інтрига – чи не пропустить індивідуальну гонку олімпійська чемпіонка Юлія Джима. В Естерсунді біатлоністка отримала травму під час тренування, і кілька днів не виходила тренуватися. Втім напередодні Юлія випробувала трасу, і все ж наважилася вийти на старт. Вболівати за наших дівчат можна буде ввечері, початок гонки – о 17:20. Пряма трансляція триватиме на каналі UA:Перший.

Нагадаємо, вчора в індивідуальній гонці у чоловіків найкращий результат продемонстрував капітан української збірної Дмитро Підручний, який фінішував 20-м, що стало для нього кращим особистим результатом на Кубках світу у цій дисципліні.