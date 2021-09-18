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    Чемпіон України здолав росіян і вийшов до групового етапу баскетбольної Ліги чемпіонів

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    Чемпіон України здолав росіян і вийшов до групового етапу баскетбольної Ліги чемпіонів
    Фото з відкритих джерел

    «Прометей» впевнено перемагав «Парму», але зарано збавив оберти і ледве не поступився

    Чемпіон України «Прометей» зіграє в груповому етапі Ліги чемпіонів. Команда з Кам’янського у фіналу відбору здолала російську «Парму».

    Матч пройшов у Болгарії і подарував купу емоцій. Український клуб впевнено вів перед, і в першій половині зустрічі його перевага склала 13 очок. Але третя чверть перевернула ситуацію догори дригом. У ній «Прометей» поступився 12-ма очками, тож в останньому таймі суперникам довелося розпочинати все з початку. «Парма» навіть вела перед у три очка, але за рахунку 57:57 українська команда більше не дозволила росіянам сподіватися на сприятливий рахунок – 67:65 ((20:13, 21:15, 8:24, 18:13).

    «Прометей» виступить у Лізі чемпіонів, «Парма» – в менш престижному Кубку Європи ФІБА.

    На шляху до групового турніру Ліги чемпіонів «Прометей» також здолав болгарський «Левські» (96:56) і чеську «Опаву» (100:78).

    Раніше українці розгромили росіян на чемпіонаті Європи з баскетболу в форматі «три на три».

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    Теги: баскетбол
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    Чемпіон України здолав росіян і вийшов до групового етапу баскетбольної Ліги чемпіонів