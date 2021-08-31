Збірна України дізналася суперників у відборі чемпіонату світу з баскетболу

Наша команда потрапила в групу G, де зіграє з командами Грузії, Іспанії та Північної Македонії

31 серпня, відбулося жеребкування відбірного турніру чемпіонату світу з баскетболу 2023 року. Збірна України, яку тренує Айнар Багатскіс, потрапила в групу G. Суперниками нашої команди будуть Грузія, Іспанія і Північна Македонія.

До другого групового етапу кваліфікації виходять по три найкращі команди. Далі вони сформують чотири групи по шість команд. Тут гратимуть між собою збірні, які не перетиналися на першому етапі. По три найкращі команди з цих груп виходять на чемпіонат світу.

Фінальна частина чемпіонату світу пройде в Японії, Індонезії та Філіппінах з 25 серпня по 10 вересня 2023 року.

Група А

Сербія

Словаччина

Бельгія

Латвія

Група B

Білорусь

Великобританія

Греція

Туреччина

Група С

Хорватія

Швеція

Фінляндія

Словенія

Група D

Ізраїль

Німеччина

Естонія

Польща

Група Е

Франція

Португалія

Угорщина

Чорногорія

Група F

Боснія і Герцеговина

Литва

Болгарія

Чехія

Група G

Грузія

Північна Македонія

Іспанія

УКРАЇНА

Група Н

Росія

Нідерланди

Ісландія

Італія