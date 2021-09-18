Українські баскетболісти знищили росіян на юнацькому Євро (відео)
Наша команда вийшла у чвертьфінал з першого місця
Чоловіча збірна України U-17 перемогла команду Росії в другому матчі групового етапу чемпіонату Європи 3х3 в Португалії – 21:9.
Окрилені перемогою в стартовому поєдинку проти Сербії, українці одразу кинулися максимально тиснути росіян. Кілька швидких проривів наших хлопців під кільце, здавалося, деморалізували суперника. Відтак українці впевнено збільшували відрив, максимально використовуючи ігрову перевагу.
У підсумку наша команда перемогла з перевагою в 12 очок, повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України. В підсумку росіяни посіли останнє місце в групі і залишили турнір.
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З двома перемогами в групі збірна України з першого місця вийшла в чвертьфінал, де зіграє з другою командою групи С. Там 18 вересня завершують боротьбу між собою Білорусь, Словенія та Ізраїль.
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