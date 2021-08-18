Український баскетбольний клуб підписав олімпійську чемпіонку зі США

Чемпіон Суперліги «Прометей» спробує проявити себе на міжнародній арені

Переможець української жіночої Суперліги «Прометей» уклав контракт з захисницею збірної США, олімпійською чемпіонкою Ігор у Токіо Аріель Аткінс. Про це повідомив президент клубу Володимир Дубинський.

«Аріель Аткінс підписала контракт з БК «Прометей». Випускниця університету Техас, одного з найсильніших університетів в Сполучених Штатах Америки. У 2018 році була обрана під сьомим номером драфта командою WNBA «Вашингтон Містікс», з якою вже в наступному сезоні здобула перше чемпіонство в історії клубу.

У сезонах 2016/17 і 2017/18 була обрана в першу символічну п'ятірку найкращих гравців ліги WNBA.

Ми з нетерпінням чекаємо її в тренувальному таборі БК «Прометей» в кінці вересня. Сподіваємося, вона допоможе виступити гідно нашій команді в груповому турнірі в Європі і ключових іграх чемпіонату України», – написав Дубинський на сторінці клубу в соцмережах.

Минулого сезону «Прометей» поступився вже в першому раунді Європейської жіночої баскетбольної ліги.