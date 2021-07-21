Чемпіонами НБА вперше в історії стали три брати

«Мілуокі» переграв «Фінікс» у фінальній серії з рахунком 4:2

«Мілуокі Бакс» переміг у шостому матчі фіналу Національної баскетбольної асоціації «Фінікс Санз» з рахунком 105:98 і став чемпіоном вперше за 50 років. Попередній раз «Бакс» брали титул в 1971 році.

Раніше в серії «Фінікс» перемагав з рахунком 118:105 і 118:108, а «Мілуокі» здобував перемоги з рахунком 120:100, 109:103 і 123:119.

Найкращим у матчі став Янніс Адетокунбо, котрий набрав 50 очок. Цікаво, що два його брати також є чемпіонами НБА.

23-річний Костас Адетокумбо завоював титул в 2020 році в складі «Лос-Анджелес Лейкерс». 29-річний Танасіс і 26-річний Янніс стали чемпіонами в цьому році в складі «Бакс». Таке трапилося вперше в історії. Раніше з братів титул завойовували тільки іспанці Пау (2009, 2010) і Марк Газоль (2019).

«Я просто щасливий. Багато з вас жартували в минулому році з приводу того, що Костас став чемпіоном першим. А тепер у нас трьох по титулу НБА», – сказав Янніс на прес-конференції після матчу.