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    Чемпіонами НБА вперше в історії стали три брати

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    Янніс Адетокумбо став найркащим гравцем фіналу НБА - Чемпіонами НБА вперше в історії стали три брати
    Янніс Адетокумбо став найркащим гравцем фіналу НБА
    Фото з відкритих джерел

    «Мілуокі» переграв «Фінікс» у фінальній серії з рахунком 4:2

    «Мілуокі Бакс» переміг у шостому матчі фіналу Національної баскетбольної асоціації «Фінікс Санз» з рахунком 105:98 і став чемпіоном вперше за 50 років. Попередній раз «Бакс» брали титул в 1971 році.

    Раніше в серії «Фінікс» перемагав з рахунком 118:105 і 118:108, а «Мілуокі» здобував перемоги з рахунком 120:100, 109:103 і 123:119.

    Найкращим у матчі став Янніс Адетокунбо, котрий набрав 50 очок. Цікаво, що два його брати також є чемпіонами НБА.

    23-річний Костас Адетокумбо завоював титул в 2020 році в складі «Лос-Анджелес Лейкерс». 29-річний Танасіс і 26-річний Янніс стали чемпіонами в цьому році в складі «Бакс». Таке трапилося вперше в історії. Раніше з братів титул завойовували тільки іспанці Пау (2009, 2010) і Марк Газоль (2019).

    «Я просто щасливий. Багато з вас жартували в минулому році з приводу того, що Костас став чемпіоном першим. А тепер у нас трьох по титулу НБА», – сказав Янніс на прес-конференції після матчу.

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    Теги: баскетбол НБА
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    Чемпіонами НБА вперше в історії стали три брати