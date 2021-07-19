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    Названі найбагатші учасники Олімпіади

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    Кевін Дюрант заробляє&nbsp;$75 млн на рік - Названі найбагатші учасники Олімпіади
    Кевін Дюрант заробляє $75 млн на рік
    Фото з відкритих джерел

    Найбільше заробляють представники Національної баскетбольної асоціації

    Нападник збірної США з баскетболу Кевін Дюрант заробляє найбільше за усіх учасників Олімпійських ігор в Токіо. Про це повідомляє Forbes.

    Доходи 32-річного Дюранта за минулий рік оцінюються в $75 млн. Кевін втретє візьме участь в Олімпійських іграх. У складі збірної США форвард ставав олімпійським чемпіоном в 2012 і 2016 роках.

    Друге місце в рейтингу найбільш високооплачуваних учасників Олімпіади зайняла японська тенісистка Наомі Осака. Її доходи становлять $60 млн. На третьому місці знаходиться партнер Дюранта по збірній США розігруючий Дем'єн Ліллард ($40,5 млн).

    До рейтингу також увійшли сербський тенісист Новак Джокович ($34,5 млн), британський гольфіст Рорі Макілрой ($3 2 млн), американський баскетболіст Девін Букер, японський тенісист Кей Нісікори (обидва по $30,5 млн) і ще два баскетболіста збірної США Кріс Міддлтон ($27 млн) і Джру Холідей ($23 млн).

    Олімпійські ігри в Токіо пройдуть з 23 липня по 8 серпня.

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    Теги: Олімпіада НБА Наомі Осака Кевін Дюрант
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    Названі найбагатші учасники Олімпіади