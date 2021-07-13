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    Капітан збірної України гратиме за «Фенербахче»

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    Аліна Ягупова залишається в Туреччині - Капітан збірної України гратиме за «Фенербахче»
    Аліна Ягупова залишається в Туреччині
    Фото з відкритих джерел

    Ягупова продовжила угоду з турецьким грандом на три роки

    Капітан і лідерка збірної України Аліна Ягупова підписала 3-річний контракт з турецьким «Фенербахче». Про це повідомив офіційний сайт ФБУ.

    Наша баскетболістка продовжить виступати у найсильнішій клубному турнірі Європи – Євролізі. Вона є чинною дворазовою володаркою титулу MVP цього турнiру.

    У минулому сезоні українка провела 16 матчів в чемпіонаті Туреччини, набираючи 18.8 очка, роблячи 6.4 передачі та 5.9 підбирання при 34.8% реалізації триочкових.

    В Євролізі наша співвітчизниця зіграла в 7 поєдинках, в яких її статистика становила 20.0 очка, 5.9 підбирання та 4.9 передачі при 38.0% реалізації дальніх.

    У минулому сезоні Ягупова стала чемпіонкою Туреччини, а також зайняла разом зі стамбульським клубом третє місце в Євролізі.

    Тим часом футбольний «Фенербахче» мйже домовився про перехід Андрія Ярмоленка.

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    Теги: баскетбол Аліна Ягупова
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    Капітан збірної України гратиме за «Фенербахче»