Капітан збірної України гратиме за «Фенербахче»

Ягупова продовжила угоду з турецьким грандом на три роки

Капітан і лідерка збірної України Аліна Ягупова підписала 3-річний контракт з турецьким «Фенербахче». Про це повідомив офіційний сайт ФБУ.

Наша баскетболістка продовжить виступати у найсильнішій клубному турнірі Європи – Євролізі. Вона є чинною дворазовою володаркою титулу MVP цього турнiру.

У минулому сезоні українка провела 16 матчів в чемпіонаті Туреччини, набираючи 18.8 очка, роблячи 6.4 передачі та 5.9 підбирання при 34.8% реалізації триочкових.

В Євролізі наша співвітчизниця зіграла в 7 поєдинках, в яких її статистика становила 20.0 очка, 5.9 підбирання та 4.9 передачі при 38.0% реалізації дальніх.

У минулому сезоні Ягупова стала чемпіонкою Туреччини, а також зайняла разом зі стамбульським клубом третє місце в Євролізі.

Тим часом футбольний «Фенербахче» мйже домовився про перехід Андрія Ярмоленка.