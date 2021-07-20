Представлено форму олімпійських збірних. Українська не найгірша

23 липня у Токіо візьмуть старт перенесені з 2020 року Олімпійські ігри

Після презентації форми збірної України, у якій наші спортсмени виступатимуть на Олімпіаді в Токіо, на адресу дизайнерів було випущено чимало списів критики. Між тим, було представлено лише кілька варіантів спортивного одягу, хоча до комплекту на кожного олімпійця їх входить аж 50. На жаль, не якісними вийшли й фотографії. Якісних знімків немає й досі, хоча сама форма атлетам сподобалася.

Уже в перший змагальний день на борцівський килим вийде Дарина Білодід (розклад змагань), одна з наших головних надій на Іграх.

Тим часом Міжнародний олімпійський комітет змінив історичний девіз Олімпіади.