У фіналі НБА встановлено історичне досягнення

Захисник «Фінікса» Букер набрав 542 очка в дебютному розіграші плей-оф

Четвертий матч фіналу НБА між «Мілуокі Бакс» та «Фінікс Санз» завершився перемогою господарів - 109:103. Рахунок в серії став нічийним – 2:2.

У складі переможців кращими на майданчику були Кріс Міддлтон (40 очок), Янніс Адетокунбо (26 очок і 14 підбирань) і Брук Лопес (14 очок). У «Санз» найбільш результативними в матчі стали Девін Букер (42 очка), Джей Краудер (15 очок), Кріс Пол (10 очок) і Кемерон Джонсон (10 очок).

42 очка атакуючого захисника «Санз» Девіна Букера стали рекордними. У дебютному розіграші плей-оф він набрав уже 542 очка і побив рекорд Ріка Беррі, який в 1967 році в 15 матчах дебютного плей-офф набрав 521 очко. Джуліус Ірвінг відзначився 518 очками в 18 матчах в 1977 році і займає третє місце.