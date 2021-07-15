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    У фіналі НБА встановлено історичне досягнення

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    Девін Букер встановив рекорд плей-оф - У фіналі НБА встановлено історичне досягнення
    Девін Букер встановив рекорд плей-оф
    Фото з відкритих джерел

    Захисник «Фінікса» Букер набрав 542 очка в дебютному розіграші плей-оф

    Четвертий матч фіналу НБА між «Мілуокі Бакс» та «Фінікс Санз» завершився перемогою господарів - 109:103. Рахунок в серії став нічийним – 2:2.

    У складі переможців кращими на майданчику були Кріс Міддлтон (40 очок), Янніс Адетокунбо (26 очок і 14 підбирань) і Брук Лопес (14 очок). У «Санз» найбільш результативними в матчі стали Девін Букер (42 очка), Джей Краудер (15 очок), Кріс Пол (10 очок) і Кемерон Джонсон (10 очок).

    42 очка атакуючого захисника «Санз» Девіна Букера стали рекордними. У дебютному розіграші плей-оф він набрав уже 542 очка і побив рекорд Ріка Беррі, який в 1967 році в 15 матчах дебютного плей-офф набрав 521 очко. Джуліус Ірвінг відзначився 518 очками в 18 матчах в 1977 році і займає третє місце.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ рекорд баскетбол НБА Янніс Адетокунбо «Мілвокі Бакс» «Фінікс Санс» Кріс Пол
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    У фіналі НБА встановлено історичне досягнення