  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Чемпіонат Європи U-18: визначився наступний суперник збірної України з баскетболу

    • Розсилка
    Фото: ФБУ - Чемпіонат Європи U-18: визначився наступний суперник збірної України з баскетболу
    Фото: ФБУ

    Початок матчу о 16:15

    На юніорському чемпіонаті Європи U-18 серед чоловіків відбулися матчі 1/8 фіналу.

    Збірна України програла Сербії (49:121) і тепер продовжить боротьбу за збереження місця в дивізіоні А, інформує прес-служба Федерації баскетболу України.

    Відтак у матчі класифікації за 9-16 місця Україна 3-го серпня зіграє проти Хорватії.

    Початок матчу о 16:15.

    Хорватія в 1/8 фіналу програла Німеччині – 60:73.

    Інші матчі 1/8 фіналу закінчилися так: Фінляндія – Велика Британія – 73:77, Росія – Італія – 79:66, Греція – Франція – 81:86, Литва – Боснія і Герцеговина – 104:71, Латвія – Туреччина – 62:61, Іспанія – Чорногорія – 78:83.

    У чвертьфіналах зустрічаються Франція – Чорногорія, Німеччина – Сербія, Латвія –  Великобританія, Росія – Литва.
    чемпіонат Європи Збірна України баскетбол
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ