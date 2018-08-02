Чемпіонат Європи U-18: визначився наступний суперник збірної України з баскетболу
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Фото: ФБУ
Початок матчу о 16:15
На юніорському чемпіонаті Європи U-18 серед чоловіків відбулися матчі 1/8 фіналу.
Збірна України програла Сербії (49:121) і тепер продовжить боротьбу за збереження місця в дивізіоні А, інформує прес-служба Федерації баскетболу України.
Відтак у матчі класифікації за 9-16 місця Україна 3-го серпня зіграє проти Хорватії.
Початок матчу о 16:15.
Хорватія в 1/8 фіналу програла Німеччині – 60:73.
Інші матчі 1/8 фіналу закінчилися так: Фінляндія – Велика Британія – 73:77, Росія – Італія – 79:66, Греція – Франція – 81:86, Литва – Боснія і Герцеговина – 104:71, Латвія – Туреччина – 62:61, Іспанія – Чорногорія – 78:83.
У чвертьфіналах зустрічаються Франція – Чорногорія, Німеччина – Сербія, Латвія – Великобританія, Росія – Литва.