Збірна України з баскетболу U-18 програла в 1/8 фіналу чемпіонату Європи (відео)



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Фото: ФБУ

Наша команда поступилася збірній Сербії

Чоловіча юніорська збірна України U-18 програла Сербії в матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи.

Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

Українці почали зустріч ефектним триочковим Грицака. Суперники швидко відіграли відставання. Згодом Клевзуник зі штрафних знову вивів нашу команду вперед. За ним також зі штрафних двічі відзначився Грицак.

Рахунок балансував майже до середини стартової чверті. Цей період став чи не головним позитивом української команди. Надалі балканці міцно захопили ініціативу, додали в швидкості та впевнено пішли вперед. Відтак на кінець стартової чверті ми відставали на 9 очок.

Суперники не припинили тиск і надалі. То ж на велику перерву вони вже мали 24 очки переваги.

Але серби й на цьому не стали збавляти обертів. Навпаки, з поновленням гри після великої перерви вони знову додали. Аргументів у відповідь у нас не виявилося. То ж до заключної чверті балканці додали ще 20 очок переваги, перетворивши четверту чверть на формальність.

Суперник мінімум вдвічі переважав нашу команду за реалізацією та підбираннями.

У наступному матчі чемпіонату Європи збірна України зіграє проти переможеного в парі Німеччина – Хорватія.

Це вже буде перший матч класифікації за 9-16 місця.

Чемпіонат Європи з баскетболу U-18

Чоловіки. Дивізіон А

1/8 фіналу

Сербія – Україна 121:49 (28:19, 28:13, 32:12, 33:5)

Україна: Заєць, Грицак, Клевзуник, Марковецький, Шорсткий; Чернега, Фреш-Стаханов, Кім, Швець, Новицький, Орзул, Сорочан.