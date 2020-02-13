Чемпіонат Європи з біатлону переїхав



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Причина – глобальні кліматичні зміни

26 лютого 2020 в естонському Отепяе мав стартувати чемпіонат Європи з біатлону, але не так сталося, як гадалося.

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Причина – погода, вірніше – відсутність снігу.

Організатори Чемпіонату спочатку хотіли просто відмінити змагання, але тут на допомогу прийшла Білорусь та запропонувала свої послуги.

Таким чином, турнір пройде в Раубічах, а Білорусь прийме турнір вдруге поспіль. Схоже, білоруси знають, як зберегти та примножити сніг. На відміну від естонців

Нагадаємо, що через брак снігу в поточному сезоні вже два етапи Кубка IBU змінили місце проведення. Також постраждали й основні біатлонні старти - в Оберхофі та Рупольдингу змагання вдалося провести лише за рахунок заздалегідь заготовлених запасів снігу.

Джерело: biathlon.com.ua