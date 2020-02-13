Ставка на естафети й Підручного. Розклади на чемпіонат світу з біатлону від світового призера-2011 Сергія Седнєва

Дмитро Підручний має великий досвід виступів в Антерсельві Федерація біатлону України

Сьогодні в Італії – старт головної біатлонної події в сезоні

Сьогодні, 13 лютого в італійській Антерсельві змішаною естафетою 4х6 кілометрів стартує чемпіонат світу з біатлону. Для збірної України ці змагання будуть особливими не лише тому, що це головний старт сезону.

Річ у тім, що зима-2019/2020 складається для українських стріляючих лижників дуже неоднозначно. Щоб не сказати жорсткіше. На етапах Кубка світу єдину на чоловічі у жіночу команди нагороду здобула Юлія Джима, котра стала бронзовою призеркою індивідуальної гонки в шведському Естерсунді. До знакових досягнень можна також віднести срібло тернополян Анастасії Меркушиної та Дмитра Підручного в Різдвяній гонці у німецькому Гельзенкірхені.

Очікування, зважаючи на потенціал українського біатлону і кількість титулованих спортсменів у складі, були значно вищими. Зрештою, схожа ситуація спостерігалася й напередодні торішнього чемпіонату світу в тому ж Естерсунді. Але тоді Підручний здобув історичне золото в гонці переслідування, а жіноча естафетна команда доповнила цей успіх своєю бронзою і сезон-2018/2019 було врятовано.

Чи зможе українська команда повторити торішнє досягнення зараз? Відповідь на це питання «Главком» шукає разом із бронзовим призером чемпіонату світу-2011 в естафеті Сергієм Седнєвим. Нижче – пряма мова нинішнього провідного тренера з біатлону у Міністерстві культури, молоді і спорту.

Підручний. Перевірка на стійкість

Склад чоловічої збірної України на чемпіонат світу-2020: Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Сергій Семенов, Руслан Ткаленко, Богдан Цимбал

Сергій Седнєв: Вболівальники чекають медалей і я теж виключенням не буду. Але треба бути реалістами. Чоловіки підготувалися дуже непогано. У них впродовж сезону не бракувало вдалих стартів, хоча без спадів теж не обійшлося. Мені хочеться сподіватися, що хлопці виступлять у силу своїх можливостей – не будуть випадати, не станеться проколів у підготовці. Останнє теж важливо, бо Антерсельва знаходиться на висоті, тому кожна команда при підготовці «грається» з горами. Сподіваюся, наш тренерський штаб зміг обрати найоптимальніший варіант.

Анастасія Меркушина і Дмитро Підручний у грудні стали другими в Різдвяній гонці

Медаль українських чоловіків виглядає цілком реальною. Зокрема в особистій гонці. В Підручного для цього є все. Хоча переконаний, що торішня золота нагорода буде додатковим психологічним навантаженням. Дмитра тепер сприймають як чемпіона світу, він сам це теж розуміє і усвідомлює, що від нього очікують чимало. Тому Підручному найважливіше сконцентруватися і показати те, що він вміє.

При вдалій стрільбі і сприятливих обставинах здатен піднятися дуже високо Прима. У Семенова багато здобутків, серед яких особиста і в естафеті медалі чемпіонатів світу в минулому. Але останніми роками Сергієві виходить небагато. Він начебто робить усе, що від нього залежить, але молоде покоління підтискає. Тому Семенову боротися з головними «рексами» сучасного біатлону буде важко. Не хочу нікого образити, але молодь потроху старожилів витісняє.

Якщо стрілятиме на тому рівні, на якому він вміє Дудченко, в нього будуть шанси заїхати в 20-ку. Для його віку (23 роки – «Главком») це було б чудово. Зрозуміло, що медалі від Антона, Богдана Цимбала чи Руслана Ткаленка очікувати наразі складно, але показати обнадійливі з точки зору перспективи результати вони можуть. Думаю, у них попереду ще не один чемпіонат світу.

Взагалі, вважатиму виступ чоловічої збірної вдалим, якщо вдасться уникнути провалів і виходитиме регулярно заїжджати в десятки. Вселяє оптимізм останнє інтерв’ю старшого тренера чоловічої збірної Юрая Санітри. Зрештою, Юрай оптиміст по житті, тому його висловлювання ніби й дивувати не повинні. Однак його настрій передається на команду. Тому тренер усе правильно робить. Я з самим Санітрою не спілкувався, але підтримую зв’язок з іншим тренером Олексієм Кравченком. Він теж підготовкою задоволений, каже, що всі здорові, що хлопці пройшли добротну підготовку в Обертіляйху, де висота трохи нижча, ніж в Антхольці. Біатлоністи виконали там силову роботу, набрали необхідні об’єми, привели м’язи в тонус, попрацювали над швидкістю. В самій Антерсельві наша команда поселилася на низині. То для того, щоб краще відновлюватися. Хлопці трохи перепочили і, за всіма розрахунками, виглядати повинні добре.

Незамінна четвірка

Склад жіночої збірної України на чемпіонат світу-2020: Олена Підгрушна, Юлія Джима, Валентина Семеренко, Віта Семеренко, Анастасія Меркушина, Юлія Журавок

Сергій Седнєв: Наші біатлоністки впродовж багатьох років привчали до перемог і медалей. Тому незвично бачити, що цьогоріч успіхів бракує. Залишаюся при своїй думці: команда має бути командою. Підготовка за індивідуальним графіком формуванню командного духу не сприяє. Цей сезон наша жіноча збірна проводить без головного тренера і для мене помітно, що між біатлоністками і бракує контакту, тренери між собою теж не сильно комунікують. Прикро, що в цьому сезоні така ситуація, але певен, що з наступної зими буде по-іншому.

Наразі реалії такі, що команді нікуди дітися без сестер Семеренко. Вони справді найкращі. На жаль, у дівчат молодь до багаторічних лідерів не дотягує. У чоловіків ситуація оптимістичніша. Там молодь прогресує стрімкіше, тому якщо хтось із лідерів вирішить у найближчі роки закінчити кар’єру, катастрофою це не буде. З жінками справа гірша. Не буде представниць золотої олімпійської четвірки зразка Сочі-2014 – команді буде складно. Тому залишається сподіватися, що лідеркам ще на якийсь час вистачить сил, досвіду і бажання, а в цьому проміжку зміцніє котрась із молодих дівчат.

Юлія Джима - єдина з українок, кому вдалося піднятися на подіум Кубка світу в поточному сезоні

Мушу сказати, що будучи спортсменом, я найбільше боявся, коли від мене очікували медалей. Тому не хочу своїми словами тиснути на хлопців і дівчат із сучасної команди. Втім, вважаю, змішана естафетна команда, яка відкриватиме чемпіонат світу, в нас дуже перспективна. Так, практично всі збірні виступатимуть основними складами, але навіть за таких розкладів мінімум на шістку український квартет претендувати здатен. А при вдалих розкладах, чистій стрільбі можна боротися й за медалі. Тим паче, що розпочинають дівчата, а хлопці за новими правилами побіжать не сім з половиною кілометрів, а шість, як жінки. Тому для чоловіків проходження естафети буде швидкісним. Часу на програш менше, але при цьому помилятися на вогневих рубежах не можна. Для чоловіків стрільба відіграє ключову роль.

Також здатні наші жінки боротися за медалі й у класичній естафеті. То якщо зберуться, згуртуються і покажуть свій максимум.

Календар чемпіонату світу з біатлону

13 лютого. 15:45* – змішана естафета 4х6 км

14 лютого. 15:45 – спринт 7,5 км. Жінки

15 лютого. 15:45 – спринт 10 км. Чоловіки

16 лютого. 14:00 – гонка переслідування 10 км. Жінки

16 лютого. 16:15 – гонка переслідування 12,5 км. Чоловіки

18 лютого. 15:15 – індивідуальна гонка 15 км. Жінки

19 лютого. 15:15 – індивідуальна гонка 20 км. Чоловіки

20 лютого. 16:15 – одиночна змішана естафета

22 лютого. 12:45 – естафета 4х6 км. Жінки

22 лютого. 15:45 – естафета 4х7,5. Чоловіки

23 лютого. 13:30 – мас-старт 12,5 км. Жінки

23 лютого. 16:00 – мас-старт 15 км. Чоловіки

* - час київський

Підступна траса

Сергій Седнєв: Антерсельва – особливе місце. У роки моєї спортивної кар’єри ми проводили там багато часу. Відзначу, що в Антерсельві треба особливо добре відчувати підхід на вогневий рубіж. Він там дуже підступний і особливо впливає на стрільбу стоячи. Після спуску починається невеличкий тягунчик, далі – рівнина, своє бере висота над рівнем моря. Треба бути дуже обережним і враховувати кожну дрібницю. Особливо коли над трасою невеличкий вітерець. Тоді працювати вкрай складно. Ці труднощі надто відчуваються під час особистих стартів – довгих, як переслідування чи індивідуальна гонка, де по чотири вогневих рубежі. Там на заключну стійку приходиш уже «такий як треба».

У 2017-му Сергій Семенов в Антерсельві став другим, фінішувавши слідом за Мартеном Фуркадом

В Антерсельві перемагає той, хто вивчив цю дистанцію і відчуває, як вберегти себе від провалів. Бо хід там іноді збавляєш дуже сильно, ідеш аж надто повільно. За таких умов не зчуєшся, як пропустиш когось, хто стартував пізніше. Логічно, що коли це відбувається, прискорюєшся, намагаєшся відігратися. А це вже загрожує провалами на стрільбі. Тому якусь перевагу в Антерсельві можуть мати італійці, які знають домашню трасу ліпше за інших.

Взагалі ж цей чемпіонат вочевидь знову перетвориться на протистояння норвежця Йоганнеса Бьо з французом Мартеном Фуркадом. З перевагою скандинава, якого вважаю лідером сучасного біатлону. Не сумніваюся – він буде на висоті. Думаю, додатково мотивуватиме Йоганнеса те, що дружина подарувала йому первістка. Це для нього головна подія року, яка повинна додати впевненості, віри й сил.

Натомість Фуркад намагається повернути колишню форму, але наразі він далекий від тих кондицій, які в нього були у найкращі роки, впродовж п’яти з половиною сезонів, у які він був непереможним. То за умови, що Мартенові лише 31, він за віком ще цілком молодий. Проте хлопці, які здатні бути сильнішими, є зокрема у французькій збірній. Чого вартує тільки Кентен Фійон-Майє. Думаю, Фуркадові буде складно. На нього тисне розуміння, що він вже не той, а це за умови гострої конкуренції є великим психологічним тягарем. Мартен не звик програвати і бути на других ролях.

Іван Вербицький, «Главком»



