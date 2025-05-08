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Чемпіонат Європи з гандболу: що потрібно Україні для відбору на турнір

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Чемпіонат Європи з гандболу: що потрібно Україні для відбору на турнір
Востаннє Україна грала на чемпіонаті Європи у 2022 році

Українці спробують повернутися на турнір після пропуску континентальної першості у 2024 році

Чоловіча збірна України з гандболу завершує відбірковий цикл на чемпіонат Європи-2026. 8 та 11 травня українські гандболісти проведуть заключні матчі відбору Євро-2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

У кваліфікації на Євро-2026 збірна України з гандболу провела чотири матчі: здобула дві перемоги, ще два поєдинки програла. У заключних двох турах українці зустрінуться з Нідерландами та Фарерами, де поборються за вихід у фінальну частину.

Востаннє Україна грала на чемпіонаті Європи у 2022 році. У відборі на Євро-2024 українці набрали рівну кількість очок з Румунією та Фарерами, але поступилися обом збірним за різницею м'ячів. Зараз же українці претендують на те, щоб взагалі продемонструвати топрезультат за 16 років у відборі Євро з гандболу.

Якою є турнірна ситуація для збірної України

  1. Фарерські острови – 5 очок (4 матчі), +9 (різниця м'ячів)
  2. Україна – 4 очки (4), +12
  3. Нідерланди – 4 очки (4), 0
  4. Косово – 3 очки (4), -21

На чемпіонат Європи вийдуть топ-2 групи, а також чотири найкращі команди, що посядуть треті місця в групах.

Що потрібно Україні для виходу на чемпіонат Європи

Перемога або над Нідерландами, або над Фарерами гарантує Україні вихід до фінальної частини – нижче прохідного третього місця «синьо-жовті» не опиняться.

Україну також виведуть на Євро дві поразки у матчах проти Нідерландів та Фарер. У такому разі «синьо-жовті» теоретично зможуть вийти на Євро з третього місця – для цього потрібно, аби Косово набрало не більше одного очка, а суперники в інших групах – не здобувати очок.

У якому складі збірна України готується до матчів відбору Євро-2026 з гандболу

Воротарі: Геннадій Комок («Бузеу», Румунія), Олексій Новіков («Амбер», Литва)

Ліві крайні: Дмитро Артеменко («Забже», Польща), Ярослав Котюк («Мотор»)

Ліві півсередні: Тарас Міноцький («Забже”, Польща), Ігор Турченко («Лімож», Франція)

Розігруючі: Захар Денисов («Мотор»), Данило Савчук («СКА-ШВСМ»), Олександр Тільте («Бешикташ», Туреччина)

Праві крайні: Георгій Благодір («Кобург», Німеччина), Дмитро Редькин («Гроссвальштадт», Німеччина)

Праві півсередні: Ілля Близнюк («Карвіна», Чехія), Максим Павловський («Кобург», Німеччина)

Лінійні: Іван Бурзак («Мінаур Бая Маре», Румунія), Олександр Онуфрієнко («Целє», Словенія), Максим Стрельніков («Хробри Глогув», Польща)

Нагадаємо, жіноча збірна України мінімально перемогла Чехію, але залишилася поза чемпіонатом світу з гандболу.

Теги: гандбол чемпіонат Європи

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